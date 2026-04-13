12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
1-1
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
1-2
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
3-1
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-1
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
1-0
12 Nisan
Benfica-Nacional
2-0
12 Nisan
Estoril-FC Porto
1-3
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
2-0
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-0
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
4-0
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
0-1
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-3
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-4
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-3
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
1-2
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
2-0
12 Nisan
Como-Inter
3-4
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-1
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
1-1

Beşiktaş orta sahasına Alman panzeri: Eric Martel

Beşiktaş, Avrupa devlerinin de radarında bulunan Eric Martel'e kanca attı. Köln'de forma giyen 23 yaşındaki Alman yıldız, ön libero olmasına rağmen stoperde de görev yapabiliyor.

calendar 13 Nisan 2026 09:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş yazın potansiyeli yüksek oyuncuları kadrosuna katmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Serdal Adalı Divan Kurulu'nda "Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında iddialı olacak bir takım kurmak için önemli hamleler yapacağız" açıklamasını yapmıştı. Siyah- beyazlıların gündemine gelen son isim Bundesliga ekibi Köln'de oynayan Eric Martel oldu. Stil olarak unutlumaz isimlerden Fabian Ernst'i andıran 23 yaşındaki oyuncu, Alman futbolunun gelecek vaat eden yıldızları arasında gösteriliyor.

4 GOLE KATKI YAPTI

Ön libero olmasına rağmen stoper bölgesinde görev alabilen genç oyuncu, Köln formasıyla bu sezon Bundesliga'da 26 karşılaşmada forma şansı bulurken, 2 gol, 2 asistlik performansıyla 4 gole katkı sağladı. Teknik direktör Sergen Yalçın takım savunmasını daha da sertleştirmek için Martel tarzında futbolcuları takımında görmek istiyor. Beşiktaş yönetiminin piyasa değeri 8 milyon euro olan ve kulübü ile sözleşmesi haziranda sona erecek yıldız oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi.

GEÇİLMEZ BİR DUVAR ÖRDÜ

Eric Martel uzun boy avantajıyla hava toplarında geçit vermiyor. İkili mücadelelerden galip ayrılma yüzdesi yüksek olan 23 yaşındaki yıldız, tatlı-sert oyunuyla bir 'duvar' gibi. Alman oyuncu pozisyon alma bilgisi ve rakip atakları önceden sezme yeteneğiyle pas kanallarını kapatma konusunda uzman.

TRANSFERDE 3 CİDDİ RAKİP

Eric Martel'le ilgilenen kulüp yalnızca Beşiktaş değil. Zorlu transfer yarışında siyah-beyazlıların rakipleri Bundesliga ekibi Stuttgart'ın yanı sıra İskoçya'nın köklü kulübü Celtic ve Serie A temsilcisi Fiorentina... Beşiktaşlı kurmayların, Alman oyuncunun 'şampiyonluk hedefi' isteğini kullanarak transferi bitirmesi bekleniyor.  

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
