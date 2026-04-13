13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Kepez Belediyespor'da Ali Gürbüz için imza töreni

Kepez Belediyespor'a transfer olan başpehlivan Ali Gürbüz için imza töreni düzenlendi.

calendar 13 Nisan 2026 12:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kepez Belediyespor ile anlaşan başpehlivan Ali Gürbüz için imza töreni düzenlendi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4. kez başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, belediye önünde gerçekleştirilen törende, Kepez Belediyespor sporcusu olduğu için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Kepez'de yağlı güreş kültürünün her zaman olduğunu anlatan Gürbüz, ilk kemerini Kepez Belediyesinin güreşinde aldığını, Kırkpınar'da altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de başpehlivan Gürbüz'ün er meydanında Kepez Belediyespor sporcusu olarak güreşecek olmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kocagöz, Kepez Belediyesi Yağlı Güreşleri'ni de 12 yıl aradan sonra 19 Nisan Pazar günü Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda düzenleyeceklerini kaydederek, "Başpehlivanlık kolay kazanılmaz. Başpehlivanlık, hem ahlakıyla hem gücüyle öne çıkmak demektir. Bunun yaşayan temsilcisi, Ali Gürbüz'dür. Ali Gürbüz'ün ebedi altın kemere de kavuşmasını yürekten diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gürbüz ile Kocagöz, sözleşme imzaladı. Törenda ayrıca güreşçi ikiz kardeşler Rıza Durmuş ve İlker Durmuş ile pehlivan Selim Gündoğdu da Kepez Belediyespor'a imza attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
