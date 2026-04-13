Ryan Babel: 'Galatasaray sorun yaşamaz'

Galatasaray'ın eski futbolcularından Ryan Babel, Kocaelispor ile oynanan maçı stadyumda takip etti.
Babel, karşılaşmanın ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Ryan Babel'in sözleri şu şekilde:
"Galatasaray, oyunun kontrolüne sahipti ama maç 1-1 bitti. İyi bir sonuç değil. İkinci golü atmaya çalıştılar ama olmadı. Sonuçta bu futbol. Her zaman istediğin gibi ilerlemez. Ama yine de Galatasaray'ın şampiyon olmak için yeterli zaman olduğunu düşünüyorum, sezon uzun.
Sakatlıklar ve Osimhen'in yokluğu Galatasaray için büyük bir handikap. Ama futbol değişken bir oyundur ve hiçbir şey garanti değildir. Galatasaray iyi bir kadroya ve deneyimli bir teknik direktöre sahip. Şampiyonluk yolunda sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum."
