Mehmet Topal, Romanya'da 2'de 2 yaptı

İlk maçta evinde Csikszereda'yı 2-0 yenen Petrolul deplasmanda ise Slobozia'yı 2-1 mağlup etti.



Takımın başına yeniden gelerek 2'de 2 yapan Mehmet Topal rahat bir nefes aldırdı.



Romanya Ligi'nde düşme grubunda bulunan ve play-out mücadelesi veren Petrolul son 2 haftada aldığı 2 galibiyet ile lige tutundu.



Petrolul Ploiesti yönetiminin ısrarla istediği ve 3'üncü kez takımın başına getirdiği Mehmet Topal'ın ne kadar doğru bir seçim olduğu 2 maçta ortaya çıktı.



