Konyaspor, sahasında üç golle üç puanı aldı!

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Blaz Kramer, 28. dakikada Jackson Muleka ve 90+2. dakikada Diogo Gonçalves kaydetti.
İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'un ligde yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 34'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Eyüpspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Babicka'nın ceza sahası içerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
21. dakikada Konyaspor öne geçti. Bardhi'nin pasında topla hareketlenen Kramer'in ceza sahası içerisinden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
26. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde'nin şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı önledi.
28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan kornerde oluşan karambolde Jin-Ho Jo'nun topla buluşturduğu Muleka, ceza sahası içerisinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
44. dakikada Çağtay Kurukalıp'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)