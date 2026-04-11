Alanya TS maçı canlı link, Alanyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın
Haber Tarihi: 11 Nisan 2026 16:44 -
Güncelleme Tarihi:
11 Nisan 2026 17:17
Antalyaspor Trabzonspor maçı şifresiz bein sports yayını | Antalyaspor Trabzonspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır.
Ligde 67 puan ile lider Galatasaray'ın 4 puan, aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor.
Galatasaray galibiyetiyle ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisine 1 adım daha yaklaşmış olacak.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'un kafilesinde sakatlıkları bulunan Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Arseniy Batagov yer almadı.
TRABZONSPOR'DA 6 OYUNCU KART SINIRINDA
Trabzonspor'da 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.
Karadeniz ekibinde, 3 sarı kartları bulunan Onana, Ozan Tufan, Savic, Muçi, Folcarelli ve Pina kart görmeleri halinde gelecek hafta RAMS Başakşehir ile Trabzon'da oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.
20. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, Alanya'da yapacakları maçla ligde 20'nci kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 5 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 33 gol atarken, bordo-mavililer ise 28 gol kaydetti.
ALANYA'DA DA EV SAHİBİ TAKIM ÜSTÜN
İki takım arasında Alanya'da oynanan karşılaşmalarda da Corendon Alanyaspor, üstünlük sağlayan taraf oldu.
Akdeniz temsilcisi, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.
TRABZONSPOR, SON 3 DEPLASMAN MAÇINI KAYBETTİ
Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te ise 2-1'lik mağlubiyetler yaşadı.
Bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken Akdeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası grup maçında deplasmanda bordo-mavilileri 1-0 mağlup etti.
ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.
