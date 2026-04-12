Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Süper Lig'de dün akşam deplasmanda oynanan Kayserispor maçına ilk 11'de başlamış ancak müsabakanın ikinci yarısına çıkamamıştı.



Deneyimli stoper sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak maça çıktım. İkinci yarıyı da oynayacak olsam sakatlığımla alakalı çok ciddi bir risk olacaktı. Bundan dolayı devam etmedim." dedi.



Domenico Tedesco da karşılaşmanın ardından konuyla ilgili, "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı.



OLUMSUZ BİR GİDİŞAT YOK



Öte yandan Milan Skriniar'ın son durumu belli oldu. A Spor'un haberine göre sakatlık durumu kontrol edilen deneyimli stoperde bugün itibarıyla olumsuz bir gidişat olmadığı tespit edildi. Skriniar da ağrılarının artmadığını belirtti. Kasılmaların tamamen geçmesi için oyuncu şu anda aktif dinlenme sürecinde.



PERFORMANSI



Bu sezon sarı lacivertli formayla 37 maça çıkan Skriniar, 2 gol kaydetti.







