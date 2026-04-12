Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Süper Lig'de dün akşam deplasmanda oynanan Kayserispor maçına ilk 11'de başlamış ancak müsabakanın ikinci yarısına çıkamamıştı.
Deneyimli stoper sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak maça çıktım. İkinci yarıyı da oynayacak olsam sakatlığımla alakalı çok ciddi bir risk olacaktı. Bundan dolayı devam etmedim." dedi.
Domenico Tedesco da karşılaşmanın ardından konuyla ilgili, "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı.
OLUMSUZ BİR GİDİŞAT YOK
Öte yandan Milan Skriniar'ın son durumu belli oldu. A Spor'un haberine göre sakatlık durumu kontrol edilen deneyimli stoperde bugün itibarıyla olumsuz bir gidişat olmadığı tespit edildi. Skriniar da ağrılarının artmadığını belirtti. Kasılmaların tamamen geçmesi için oyuncu şu anda aktif dinlenme sürecinde.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı lacivertli formayla 37 maça çıkan Skriniar, 2 gol kaydetti.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Nicolo Zaniolo, San Siro'da şov yaptı!
-
9
Acun Ilıcalı'dan Lundstram'a tepki!
-
8
Union Berlin'den tarihi karar!
-
7
Bayern Münih, 44 yıllık rekoru kırdı!
-
6
Galatasaray'dan Sessegnon harekatı!
-
5
Galatasaray'dan Teun Koopmeiners ısrarı!
-
4
Galatasaray - Kocaelispor: Muhtemel 11'ler
-
3
Milan Skriniar'dan sakatlık açıklaması
-
2
Erling Moe'den Fenerbahçe'ye olay sözler!
-
1
Fikret Orman ve Burak Elmas'ın test sonuçları çıktı
- 16:24 Konyaspor, sahasında üç golle üç puanı aldı!
- 16:20 Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'nı son sette mağlup etti!
- 16:03 Manisa Basket, TOFAŞ'tan 100 sayıyla galibiyet aldı!
- 15:54 Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler!
- 15:39 Manisa FK, deplasmanda Vanspor FK'yi tek golle geçti!
- 15:32 Kırmızı kartların çıktığı maçın kazananı Genoa oldu!
- 15:22 Fenerbahçe'ye Julian Brandt müjdesi!
- 15:10 Beşiktaş'ta ilk ayrılık netleşti!
- 15:03 Uğur Uçar: "Kafamızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz"
- 14:58 Milan Skriniar'ın son durumu belli oldu!
- 14:39 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes deplasmanında!
- 14:34 Karşıyaka'dan potada hayati zafer
- 14:33 Victor Osimhen için 5 veda! Barcelona gemileri yaktı!
- 14:23 Acun Ilıcalı'dan Lundstram'a tepki!
- 14:19 Altekma play-off sınavında
- 14:12 800 km mesafeden Kayserispor - Fenerbahçe maçına geldiler
- 13:58 1. Lig'in lideri Erzurumspor FK, Süper Lig için gün sayıyor
- 13:42 Hulk'tan Neymar sorusuna olay yaratan cevap!
- 13:35 Trabzonspor'da gözler onu arıyor!
- 13:17 Galatasaray - Kocaelispor: 10 şifre
- 13:03 Okan Buruk'tan takıma uyarı: "Nefes aldırmayacağız"
- 13:00 Fenerbahçe Skriniar'ın partnerini buldu: Kevin Lomonaco
- 12:42 Milli boksör Cem Kaya, şansızlığını yenmek istiyor!
- 12:29 Eyüpspor, Samsunspor ile evinde karşılaşacak!
- 12:26 Prochazka - Carlos Ulberg maçında dramatik nakavt!
- 12:25 Galatasaray'da 1 aylık hasret bitiyor
- 12:16 Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK'yi konuk edecek!
- 12:09 Sakaryaspor, Esenler Erokspor'u konuk ediyor!
- 12:01 Sivasspor, evinde İstanbulspor'u konuk edecek!
- 11:58 Ahmet Çakar: "Kerem, Fenerbahçe'de istenen verimi veremiyor"
- 11:45 Gürcan Bilgiç: "Maçın kontrolü iki Fransızdaydı"
- 11:29 Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh, tam isabet oldu!
- 11:15 Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 10:44 Galatasaray'dan Teun Koopmeiners ısrarı!
- 10:35 Beşiktaş'ta Orkun Kökçü varsa sorun yok!
- 10:33 Galatasaray'dan Sessegnon harekatı!
- 10:30 Galatasaray, Real Madridli genç yıldızın peşinde!
- 10:00 Union Berlin'den tarihi karar!
- 09:43 Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh Güney Kore gündeminden düşmüyor!
- 09:36 Barış Alper'den 2. dalyaya tam konsantrasyon!
- 08:51 Gerçek hayatta Chun-Li bulundu! Dünya çapında viral oldu
- 08:20 18 yaşında Dünya rekoru kırdı! Yeni Usain Bolt
- 01:49 Guardiola'dan şok sözler! "Grumpy" gündem oldu...
- 01:24 beIN Trio'dan Kayserispor - Fenerbahçe yorumları
- 01:04 2026 Dünya Kupası riske mi giriyor? Kritik gelişme
- 00:22 Nurettin Açıkalın: "İnşallah ligde kalacağız"
- 00:02 Atletico Madrid'den Sevilla'ya hayat öpücüğü!
- 23:58 Milan Skriniar'dan sakatlık açıklaması
- 23:51 Galatasaray - Kocaelispor: Muhtemel 11'ler
- 23:40 Juventus'un Şampiyonlar Ligi iddiası sürüyor!
- 23:20 Karşıyaka Basket'te umut yeşerdi!
- 23:11 Tedesco'dan Skriniar için açıklama
- 22:52 Fenerbahçe deplasmanlarda gol yağdırıyor!
- 22:45 Fenerbahçe'den hakem, TFF ve adalet açıklaması!
- 22:43 Erling Moe'den Fenerbahçe'ye olay sözler!
- 22:33 Kante: "Emin adımlarla ilerlemek istiyoruz"
- 22:29 Semih Güler: "Acilen toparlanmalıyız"
- 22:28 Talisca'dan Kayserispor'a golleri sonrası itiraf!
- 22:20 Ederson: "Eleştiri normal ama hakaret olmasın!"
- 22:14 Anderson Talisca, rekor için geri sayımda!
Acun Ilıcalı'dan Lundstram'a tepki!
Union Berlin'den tarihi karar!
Guardiola'dan şok sözler! "Grumpy" gündem oldu...
Juventus'un Şampiyonlar Ligi iddiası sürüyor!
Bayern Münih, 44 yıllık rekoru kırdı!
Liverpool, Anfield Road'da güldü
Nicolo Zaniolo, San Siro'da şov yaptı!
Brighton'dan Premier Lig'de seri!
Leipzig tek golle yerini korudu!
Can Uzun 5 dakika oynadı; Frankfurt bu kez kazandı
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|28
|21
|4
|3
|66
|21
|67
|2
|Fenerbahçe
|29
|19
|9
|1
|66
|28
|66
|3
|Trabzonspor
|29
|19
|7
|3
|56
|31
|64
|4
|Beşiktaş
|29
|16
|7
|6
|53
|34
|55
|5
|Başakşehir
|29
|13
|8
|8
|47
|30
|47
|6
|Göztepe
|28
|12
|10
|6
|33
|23
|46
|7
|Samsunspor
|28
|8
|12
|8
|32
|37
|36
|8
|Konyaspor
|29
|8
|10
|11
|36
|41
|34
|9
|Kocaelispor
|28
|9
|7
|12
|23
|32
|34
|10
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|11
|Alanyaspor
|29
|6
|15
|8
|35
|34
|33
|12
|Rizespor
|28
|8
|9
|11
|37
|39
|33
|13
|Antalyaspor
|29
|7
|7
|15
|30
|47
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|29
|6
|7
|16
|28
|42
|25
|16
|Kayserispor
|29
|4
|11
|14
|21
|54
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|29
|5
|5
|19
|26
|51
|20