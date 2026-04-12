RAMS Park'ta Uğurcan'a büyük destek

Galatasaraylı taraftarlar, milli kaleci Uğurcan Çakır'a büyük destek verdi.
Ligin 28. haftasında eski takımı Trabzonspor'a karşı forma giyen ve bordo-mavili taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşan Uğurcan'a Galatasaray taraftarı moral verdi.
Uğurcan, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarın, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." tezahüratları yapıldı.
