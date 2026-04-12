Fenerbahçe'ye Julian Brandt müjdesi!

Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe'de keyifler yerinde.



Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun transfer listesinde bulunan bir isim hakkında gelen haberler, camiayı daha da sevindirecek .



Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan yıldız isim, Borussia Dortmund'dan ayrılacağını doğruladı.



Bundesliga'nın 29. haftasında Bayer Leverkusen'e evinde 1-0 mağlup olan Dortmund'da Julian Brandt, maç sonu transfer dedikoduları hakkında açıklamalarda bulundu.



"HİÇBİR SEÇENEĞİ DIŞLAMIYORUM"



Dortmund'dan ayrılma sürecinin aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamına geldiği belirten Brandt, "Hiçbir seçeneği dışlamıyorum. Ama bazı tercih ettiğim şeyler var, bazılarını ise şu an için düşünmüyorum." dedi.



"BIRAKIN SÜRPRİZ OLSUN"



30 yaşına yaklaşan oyuncu, planlarıyla ilgili detay vermekten kaçınırken, "Bırakın sürpriz olsun. Çok fazla fikir var. Hepsi iyi değil ama çok fikir var." ifadelerini kullandı.



PİYASA DEĞERİ



Kontratı sezon sonunda bitecek olan Alman 10 numarayla Roma ve Leverkusen gibi kulüplerin ilgilendiği belirtiliyor. 29 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 36 maçta görev alan Julian Brandt, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.







