12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
1-1DA
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
17:45
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-190'
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
17:00
12 Nisan
Anderlecht-Gent
19:30
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
18:00
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0DA
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
17:30
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
16:30
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
16:30
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
0-1DA
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
17:00
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
0-029'
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
0-129'
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
19:00
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
16:30
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
18:30
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
0-030'
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
0-129'
12 Nisan
Chelsea-M.City
18:30
12 Nisan
Toulouse-Lille
18:15
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-169'
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
17:15
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
19:30
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-030'
12 Nisan
Bologna-Lecce
19:00
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
18:15
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
19:30

Fenerbahçe'ye Julian Brandt müjdesi!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Julian Brandt, Borussia Dortmund'dan ayrılacağını açıklarken yeni adresi için "hiçbir seçeneği dışlamıyorum" diyerek transfer ihtimalini açık bıraktı.

12 Nisan 2026 15:22
Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe'de keyifler yerinde. 

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun transfer listesinde bulunan bir isim hakkında gelen haberler, camiayı daha da sevindirecek .

Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan yıldız isim, Borussia Dortmund'dan ayrılacağını doğruladı.

Bundesliga'nın 29. haftasında Bayer Leverkusen'e evinde 1-0 mağlup olan Dortmund'da Julian Brandt, maç sonu transfer dedikoduları hakkında açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR SEÇENEĞİ DIŞLAMIYORUM"

Dortmund'dan ayrılma sürecinin aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamına geldiği belirten Brandt, "Hiçbir seçeneği dışlamıyorum. Ama bazı tercih ettiğim şeyler var, bazılarını ise şu an için düşünmüyorum." dedi.

"BIRAKIN SÜRPRİZ OLSUN"

30 yaşına yaklaşan oyuncu, planlarıyla ilgili detay vermekten kaçınırken, "Bırakın sürpriz olsun. Çok fazla fikir var. Hepsi iyi değil ama çok fikir var." ifadelerini kullandı.

PİYASA DEĞERİ

Kontratı sezon sonunda bitecek olan Alman 10 numarayla Roma ve Leverkusen gibi kulüplerin ilgilendiği belirtiliyor. 29 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 36 maçta görev alan Julian Brandt, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
9 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.