12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
1-1DA
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
17:45
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-190'
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
17:00
12 Nisan
Anderlecht-Gent
19:30
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
18:00
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0DA
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
17:30
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
16:30
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
16:30
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
0-1DA
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
17:00
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
0-029'
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
0-129'
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
19:00
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
16:30
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
18:30
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
0-030'
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
0-129'
12 Nisan
Chelsea-M.City
18:30
12 Nisan
Toulouse-Lille
18:15
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-169'
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
17:15
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
19:30
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-030'
12 Nisan
Bologna-Lecce
19:00
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
18:15
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
19:30

Beşiktaş'ta ilk ayrılık netleşti!

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Jean Onana'nın, teknik heyetin onayıyla sezon sonunda takımdan ayrılmasına karar verildi.

calendar 12 Nisan 2026 15:10
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta sezon bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Yıldız isimle sezon sonunda vedalaşılacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta geldiği günden bu yana kiralık olarak gönderilen Jean Onana, kalıcı olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Deneyimli orta saha oyuncusunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ifade edildi.

Actu Cameroun'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın da bu talebe olumlu baktığı ve tavrının net olduğu vurgulandı.

YALÇIN BİLETİNİ KESTİ

Teknik direktör Sergen Yalçın ve kulüp yönetimi, Jean Onana'nın ayrılığına izin verdi.

Sezon başında Serie A temsilcisi Genoa'ya kiralanan Kamerunlu futbolcu, İtalya'da adeta kulübeye hapsoldu.

TALİBİ ÇOK

26 yaşındaki futbolcuya Fransa, Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den birçok takımın talip olduğu gelen haberler arasında.

4 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Beşiktaş, Jean Onana'yı 2023 yazında 4 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lens'tan transfer etmişti.

Siyah-beyazlı formayla sadece 16 maça çıkabilen Onana, 1 kez gol pası verdi.

PİYASA DEĞERİ

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun değeri ise 1.3 milyon Euro.

Jean Onana, Kamerun Milli Takımı ile de 14 müsabakada görev alma şansı buldu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
9 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
