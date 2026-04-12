Beşiktaş'ta sezon bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Yıldız isimle sezon sonunda vedalaşılacağı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta geldiği günden bu yana kiralık olarak gönderilen Jean Onana, kalıcı olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Deneyimli orta saha oyuncusunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ifade edildi.
Actu Cameroun'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın da bu talebe olumlu baktığı ve tavrının net olduğu vurgulandı.
YALÇIN BİLETİNİ KESTİ
Teknik direktör Sergen Yalçın ve kulüp yönetimi, Jean Onana'nın ayrılığına izin verdi.
Sezon başında Serie A temsilcisi Genoa'ya kiralanan Kamerunlu futbolcu, İtalya'da adeta kulübeye hapsoldu.
TALİBİ ÇOK
26 yaşındaki futbolcuya Fransa, Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den birçok takımın talip olduğu gelen haberler arasında.
4 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Beşiktaş, Jean Onana'yı 2023 yazında 4 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lens'tan transfer etmişti.
Siyah-beyazlı formayla sadece 16 maça çıkabilen Onana, 1 kez gol pası verdi.
PİYASA DEĞERİ
Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun değeri ise 1.3 milyon Euro.
Jean Onana, Kamerun Milli Takımı ile de 14 müsabakada görev alma şansı buldu.
Beşiktaş'ta ilk ayrılık netleşti!
Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Jean Onana'nın, teknik heyetin onayıyla sezon sonunda takımdan ayrılmasına karar verildi.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|28
|21
|4
|3
|66
|21
|67
|2
|Fenerbahçe
|29
|19
|9
|1
|66
|28
|66
|3
|Trabzonspor
|29
|19
|7
|3
|56
|31
|64
|4
|Beşiktaş
|29
|16
|7
|6
|53
|34
|55
|5
|Başakşehir
|29
|13
|8
|8
|47
|30
|47
|6
|Göztepe
|28
|12
|10
|6
|33
|23
|46
|7
|Samsunspor
|28
|8
|12
|8
|32
|37
|36
|8
|Konyaspor
|29
|8
|10
|11
|36
|41
|34
|9
|Kocaelispor
|28
|9
|7
|12
|23
|32
|34
|10
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|11
|Alanyaspor
|29
|6
|15
|8
|35
|34
|33
|12
|Rizespor
|28
|8
|9
|11
|37
|39
|33
|13
|Antalyaspor
|29
|7
|7
|15
|30
|47
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|29
|6
|7
|16
|28
|42
|25
|16
|Kayserispor
|29
|4
|11
|14
|21
|54
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|29
|5
|5
|19
|26
|51
|20