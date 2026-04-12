Fenerbahçe Skriniar'ın partnerini buldu: Kevin Lomonaco

Roma dahil bir süredir Avrupa ekiplerinin kıskacında olan Jayden Oosterwolde'nin sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda etme ihtimali bulunuyor. Bu olasılığı göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, Milan Skriniar'a yeni partner arayışlarına başladı.

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre

Fenerbahçe'nin bu bağlamda'ya teklif götürdüğü öne sürüldü.sarı lacivertlilerin Lomonaco'yu ikna edecek bir hedef haline geldiği vurgulandı.Arjantin temsilcisi Independiente'de forma giyen Kevin Lomonaco'nun Avrupa'dan teklif gelene kadar takımda kalmak istediği ancak Fenerbahçe gibi rekabetçi bir kulübün yaptığı teklif nedeniyle oyuncunun ayrılmak isteyeceği aktarıldı.Yine haberde Kevin Lomonaco'nun, Independiente ve taraftarların kaybetmek istemeyeceği oyuncular arasında yer aldığı ifade edildi.Independiente'nin Temmuz 2025'te 2.9 milyon euroya transfer ettiği Lomonaco'dan ciddi bir kar elde etmeyi hedeflediğinden bahsedildi. 24 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2028 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.Kevin Lomonaco bu sezon ligde 13 maça çıkıp 1044 dakika süre aldı.