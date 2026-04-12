12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
0-011'
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
15:30
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
17:45
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
0-012'
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-012'
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
0-012'
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-08'
12 Nisan
Genk-OH Leuven
17:00
12 Nisan
Anderlecht-Gent
19:30
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
18:00
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
15:30
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-064'
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
17:30
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-141'
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
16:30
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
16:30
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
15:30
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
17:00
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
16:00
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-045'
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
16:00
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
19:00
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
16:30
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
18:30
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
16:00
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
16:00
12 Nisan
Chelsea-M.City
18:30
12 Nisan
Toulouse-Lille
18:15
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
15:00
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
17:15
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
19:30
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
1-053'
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
16:00
12 Nisan
Bologna-Lecce
19:00
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
18:15
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
19:30

Fenerbahçe Skriniar'ın partnerini buldu: Kevin Lomonaco

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'nin olası ayrılığına karşı Independiente'nin 24 yaşındaki stoperi Kevin Lomonaco için teklif yaptığı öne sürüldü.

12 Nisan 2026 13:00
Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.

Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın stoper arayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Arjantin'de buldu.

Roma dahil bir süredir Avrupa ekiplerinin kıskacında olan Jayden Oosterwolde'nin sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda etme ihtimali bulunuyor. Bu olasılığı göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, Milan Skriniar'a yeni partner arayışlarına başladı.
 FENERBAHÇE'DEN LOMONACO'YA TEKLİF İDDİASI

Fenerbahçe'nin bu bağlamda Kevin Lomonaco'ya teklif götürdüğü öne sürüldü.

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre sarı lacivertlilerin Lomonaco'yu ikna edecek bir hedef haline geldiği vurgulandı.

Arjantin temsilcisi Independiente'de forma giyen Kevin Lomonaco'nun Avrupa'dan teklif gelene kadar takımda kalmak istediği ancak Fenerbahçe gibi rekabetçi bir kulübün yaptığı teklif nedeniyle oyuncunun ayrılmak isteyeceği aktarıldı. 

Yine haberde Kevin Lomonaco'nun, Independiente ve taraftarların kaybetmek istemeyeceği oyuncular arasında yer aldığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ

Independiente'nin Temmuz 2025'te 2.9 milyon euroya transfer ettiği Lomonaco'dan ciddi bir kar elde etmeyi hedeflediğinden bahsedildi. 24 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2028 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Kevin Lomonaco bu sezon ligde 13 maça çıkıp 1044 dakika süre aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 29 7 11 11 33 41 32
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 6 18 26 48 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.