12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
14:30
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
15:30
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
17:45
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
14:30
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
14:30
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
14:30
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
14:30
12 Nisan
Genk-OH Leuven
17:00
12 Nisan
Anderlecht-Gent
19:30
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
18:00
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
15:30
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
13:15
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
17:30
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
14:00
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
16:30
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
16:30
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
15:30
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
17:00
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
16:00
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
13:30
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
16:00
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
19:00
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
16:30
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
18:30
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
16:00
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
16:00
12 Nisan
Chelsea-M.City
18:30
12 Nisan
Toulouse-Lille
18:15
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
15:00
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
17:15
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
19:30
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
13:30
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
16:00
12 Nisan
Bologna-Lecce
19:00
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
18:15
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
19:30

Prochazka - Carlos Ulberg maçında dramatik nakavt!

UFC 327'de hafif ağır sıklet unvan maçında Jiri Prochazka ile Carlos Ulberg karşı karşıya geldi. 3 dakika 45 saniye süren Jiri Prochazka - Carlos Ulberg maçı nefesleri keserken, karşılaşmanın sonucu nakavtla belirlendi.

12 Nisan 2026 12:26
Sporx.com
Prochazka - Carlos Ulberg maçında dramatik nakavt!
Karma dövüş sanatları (MMA) heyecanı ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrindeki Kaseya Center'da devam etti. UFC 327'nin ana maçında Jiri Prochazka ile Carlos Ulberg arasındaki hafif ağır sıklet şampiyonluk maçını izleyenler büyük bir heyecana tanıklık etti. Alex Pereira'nın sıklet yükselterek bıraktığı hafif ağır sıklet kemeri için yapılan Prochazka - Ulberg maçı ilk rauntta noktalandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da kafes kenarında izlediği müsabakada, birinci raundun 3. dakika 45. saniyesinde Ulberg, Prochazka'nın çenesine bir sol kroşe indirdi ve rakibini yere serdi. Ardından rakibini üst üst yumruklarla etkisiz hale getiren Yeni Zelandalı dövüşçü, hakemin araya girerek maçı bitirmesiyle Prochazka'yı nakavt etti.

Maç sırasında dizinden sakatlanmasına rağmen pes etmeyen Carlos Ulberg bu galibiyetle UFC hafif sıklet şampiyonluğu kemerinin yeni sahibi oldu.

"ÖNEMLİ OLAN O ANLARI YAKALAMAK"

Üst üste 10. galibiyetini alan Ulberg zaferinin ardından yaptığı açıklamada "Dizimi sakatladım ama asla pes etmedim. İhtiyacım olanın o tek vuruş olduğunu biliyordum ve sonunda onu yaptım. Önemli olan o anları yakalamak." dedi.

"BANA ÇOK BÜYÜK DERS OLDU"

Prochazka ise rakibinin sakatlığının kendisini olumsuz etkilediğini vurguladı ve "Ona çok üzüldüm ve bu hayatımın en büyük derslerinden biri oldu. O dövüşü kazanmıştım, elimdeydi, kontrol bendeydi. Onun sakatlığını gördüm ve... Geri döneceğim. Hayat bundan ibaret, öğrenmek ve daha iyi olmak." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
