Prochazka - Carlos Ulberg maçında dramatik nakavt!

Karma dövüş sanatları (MMA) heyecanı ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrindeki Kaseya Center'da devam etti. UFC 327'nin ana maçında Jiri Prochazka ile Carlos Ulberg arasındaki hafif ağır sıklet şampiyonluk maçını izleyenler büyük bir heyecana tanıklık etti. Alex Pereira'nın sıklet yükselterek bıraktığı hafif ağır sıklet kemeri için yapılan Prochazka - Ulberg maçı ilk rauntta noktalandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın da kafes kenarında izlediği müsabakada, birinci raundun 3. dakika 45. saniyesinde Ulberg, Prochazka'nın çenesine bir sol kroşe indirdi ve rakibini yere serdi. Ardından rakibini üst üst yumruklarla etkisiz hale getiren Yeni Zelandalı dövüşçü, hakemin araya girerek maçı bitirmesiyle Prochazka'yı nakavt etti.



Maç sırasında dizinden sakatlanmasına rağmen pes etmeyen Carlos Ulberg bu galibiyetle UFC hafif sıklet şampiyonluğu kemerinin yeni sahibi oldu.



"ÖNEMLİ OLAN O ANLARI YAKALAMAK"



Üst üste 10. galibiyetini alan Ulberg zaferinin ardından yaptığı açıklamada "Dizimi sakatladım ama asla pes etmedim. İhtiyacım olanın o tek vuruş olduğunu biliyordum ve sonunda onu yaptım. Önemli olan o anları yakalamak." dedi.



"BANA ÇOK BÜYÜK DERS OLDU"



Prochazka ise rakibinin sakatlığının kendisini olumsuz etkilediğini vurguladı ve "Ona çok üzüldüm ve bu hayatımın en büyük derslerinden biri oldu. O dövüşü kazanmıştım, elimdeydi, kontrol bendeydi. Onun sakatlığını gördüm ve... Geri döneceğim. Hayat bundan ibaret, öğrenmek ve daha iyi olmak." ifadelerini kullandı.





— Paramount+ Deportes (@PPlusDeportes) April 12, 2026