11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
0-4
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
1-2
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
0-2
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
0-0
11 Nisan
Heracles-Ajax
0-3
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
0-2
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
3-0
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
1-2
11 Nisan
Rennes-Angers
2-1
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-2
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-1
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-1
11 Nisan
Oxford United-Watford
2-0
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
2-1
11 Nisan
Southampton-Derby County
2-1
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
4-1
11 Nisan
Auxerre-Nantes
0-0
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
1-1
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-1
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
0-0
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
3-1
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
1-0
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
1-2
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
0-5
11 Nisan
Brentford-Everton
2-2
11 Nisan
Atalanta-Juventus
0-1
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-2
11 Nisan
Liverpool-Fulham
2-0
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
1-0
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
4-1
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
2-1
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-0
11 Nisan
Torino-Verona
2-1
11 Nisan
AC Milan-Udinese
0-3
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
1-1

Gerçek hayatta Chun-Li bulundu! Dünya çapında viral oldu

Japon dövüşçü Mona Kimura, son maçındaki performansıyla dikkat çekti. Eun Ji Choi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan sporcu, stil benzerliği nedeniyle Chun-Li'ye benzetiliyor.

calendar 12 Nisan 2026 08:51 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 09:02
Haber: Sporx.com dış haberler
Gerçek hayatta Chun-Li bulundu! Dünya çapında viral oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dövüş sporlarında son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri Mona Kimura oldu. Japon kick boksçu, hem performansı hem de sıra dışı dövüş stiliyle dünya çapında geniş yankı uyandırdı.

Kimura, K-1 organizasyonunda çıktığı son maçta Güney Koreli Eun Ji Choi ile karşılaştı. Bu mücadele, kadınlar atomweight (yaklaşık 45-48 kg) kategorisinde gerçekleşti ve Kimura'nın üstün performansıyla sonuçlandı.

KİMDİR, NEREDEN GELİYOR?

Mona Kimura:
Doğum: 2001
Ülke: Japonya
Branş: Kick boks
Kategori: Atomweight
Eski branş: Amatör boks

Kimura, Japonya amatör boks milli takımı geçmişine sahip. 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ülkesini temsil ettikten sonra profesyonel kick boks kariyerine yöneldi.

NASIL PARLADI?

Profesyonel kariyerine geçtikten sonra kısa sürede dikkat çekti:

- Namağlup seri
- Agresif ve tempolu stil
- Yüksek isabetli tekme kombinasyonları
- Boks altyapısı sayesinde güçlü yumruk tekniğine sahip olan Kimura, bunu hızlı tekmelerle birleştirerek rakiplerine karşı ciddi bir üstünlük kuruyor.

NEDEN "CHUN-LI" DENİYOR?

Kimura'nın dünya çapında viral olmasının en büyük nedeni dövüş stili.

Öne çıkan özellikleri:

- Seri ve tekrar eden tekme kombinasyonları
- Özellikle yan tekmelerle mesafe kontrolü
- Yüksek tempo ve sürekli baskı
- Bu stil, Street Fighter karakteri Chun-Li'nin dövüş tekniğine benzetiliyor. Sosyal medyada bu benzetme giderek yaygınlaşmış durumda.

SADECE GÖRÜNTÜ DEĞİL, TEKNİK FARK YARATIYOR

Kimura'nın dövüş tarzı hibrit bir yapı taşıyor:

- Boks temelli yumruk kombinasyonları
- Karate ve taekwondo etkili tekmeler
- Solak (southpaw) duruş avantajı
 
Bu kombinasyon sayesinde:

- Rakibi mesafede tutuyor
- Ritmi kontrol ediyor
- Skor üretimini tekmeler üzerinden kuruyor

BİLGİ NOTU

Atomweight kategorisi, kadın dövüş sporlarında en hafif sıkletlerden biridir. Bu kategoride hız, tempo ve teknik kapasite, fiziksel güçten daha belirleyici rol oynar.
 


 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.