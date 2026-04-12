Atletico Madrid'den Sevilla'ya hayat öpücüğü!

İspanya LaLiga'nın 31. haftasında Sevilla, evinde Atletico Madrid'i konuk etti.



Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Akor Adams (penaltıdan) ve 45+2. dakikada Nemanja Gudelj kaydetti.



Atletico Madrid'in tek golünü ise 35. dakikada Javier Bonar attı.



Sevilla, bu karşılaşmayla birlikte 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.



Atletico Madrid, ligde oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte Sevilla puanını 34'e yükselterek 15. sıraya çıktı ve küme düşme hattından uzaklaştı. Atletico Madrid ise 57 puanla 4. sıradaki yerinde kaldı.



Gelecek maçta Sevilla deplasmanda Levante ile karşılaşacakken, Atletico Madrid ise deplasmanda küme düşme hattındaki rakiplerinden Elche ile karşılaşacak.



