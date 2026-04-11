11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
0-044'
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
0-271'
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
0-1DA
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
3-0
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-2
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-1
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-1
11 Nisan
Oxford United-Watford
2-0
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
2-1
11 Nisan
Southampton-Derby County
2-1
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
4-1
11 Nisan
Auxerre-Nantes
0-0DA
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
1-1
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-1
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
0-084'
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
3-1
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
1-0
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
1-2
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
0-254'
11 Nisan
Brentford-Everton
2-2
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-2
11 Nisan
Liverpool-Fulham
2-059'
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
1-0
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
2-051'
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-0
11 Nisan
Torino-Verona
2-1
11 Nisan
AC Milan-Udinese
0-386'
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
1-1

Fatih Tekke: "Üzücü bir maç oldu"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

calendar 11 Nisan 2026 19:38 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 20:34
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke, "Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimiz yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Pozisyonlar var. Kalemize top geldi diyemem. Geldi gelmedi arasında bir penaltı var, tartışmaya açık. Sonrasında 2 fırsat var, değerlendiremedik. Üzücü bir maç oldu. Bu maçta iyi oynadık. Çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik." dedi.

Bordo-mavili teknik adam, "Dedim, bu periyot zor. Haftaya yine zor maç var. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz, yapacak bir şey yok." sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISI

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için üzücü bir gün olduğunu belirtti.

Oyun olarak her şeyiyle çok beğendiği bir maç çıkardıklarını anlatan Tekke, "Pozisyonlarda kısırlık var ama sonuç olarak rakibimiz kalemize gelmeden 2 puan kaybetmiş olduk." dedi.

Tekke, oyuncu eksikliklerinin olduğunu ancak her şeye rağmen kazanmaları gerektiğinin altını çizerek, puan kaybı nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

Alanya'nın zor bir deplasman olduğuna değinen Tekke, "Oyuncularıma da söyledim, üzülelim ama haftaya yine zor maç var. Her maç zor oluyor, kolay maçımız yok. Ön tarafta kreatif dediğimiz oyuncularımıza biraz daha ihtiyacımız var. Bugün istediğimiz olmadı." diye konuştu.

Fatih Tekke, Alanyaspor'un evinde oynadığı birçok maçta rakip takımlara üstünlük sağladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu maçta Alanyaspor'a fırsat vermedik. İyi hazırlanmıştık. Bundan dolayı da üzülüyorum. Oyun istediğimiz gibi geçti ama sonuç olarak istediğimiz olmadı. Yapacak bir şey yok. Üzüleceğiz ama haftaya devam edeceğiz."

Rakip takımın penaltı pozisyonunu da değerlendiren Tekke, "Kural eline değme pozisyonuna penaltı diyor ama biraz da futbolu yorumlamak gerekiyor. Burada oyuncu elini, topun olduğu bölgeye değil, adamın önüne geçmek için koyuyor. Çok küçük bir dokunuş var. Bana göre çok enteresan penaltıydı. Beni eleştirebilirsiniz ama bu benim yorumum. Bana göre futbol yorumu içerisinde bunun penaltı ile uzaktan yakından alakası olmadığı söylenebilir." ifadelerinde bulundu.

Kenar oyuncusu sıkıntısı nedeniyle oyuncu değişikliklerinde istediği katkıyı bu maçta çok iyi alamadığını da anlatan Tekke, Alanyaspor'un maç boyunca kalelerine gelmeden 2 puan kaybettiklerini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 18 10 1 62 28 64
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 12 13 21 50 24
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
