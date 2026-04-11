Fenerbahçe'de Skriniar için önlem!

Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası Beşiktaş derbisiyle sahalara geri dönen Milan Skriniar, Kayserispor karşısında 45 dakika sahada kaldı.
Ağrıları devam etmesine rağmen Kayserispor maçında ilk 11'de başlayan Skriniar, ilk yarının bitmesinin ardından tedbir amaçlı oyundan çıktı.
Fenerbahçe'de Skriniar yerine ikinci yarının başında Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.
