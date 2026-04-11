Selahattin Demirtaş ne zaman hapse girdi?

Hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağını merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o tarihi tutuklama kararı ne zaman verilmişti?

Kısa ve net cevap: Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 KASIM 2016 tarihinde sabaha karşı evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış ve aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak hapse girmiştir! "Terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gibi çeşitli iddialarla yürütülen geniş çaplı terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan Demirtaş, o tarihten bu yana kesintisiz olarak cezaevinde bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla hesaplandığında, Demirtaş tam 9 yıl 5 aydır (yaklaşık 3445 gündür) demir parmaklıklar ardında yatmaktadır.

Tutuklandığı 4 Kasım 2016 gününden bu yana Selahattin Demirtaş, yüksek güvenlikli bir tesis olan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmaktadır.

Demirtaş'ın cezaevine girmesine neden olan sürecin temel kilometre taşları şunlardır:

Dokunulmazlıkların Kaldırılması: 2016 yılında TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliği ile hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmıştı.

4 Kasım Operasyonları: İfade vermeye gitmeyen HDP milletvekillerine yönelik düzenlenen eş zamanlı gece operasyonlarında Demirtaş ile birlikte Figen Yüksekdağ ve birçok vekil gözaltına alınıp tutuklandı.

Kobani Olayları: Tutukluluğunun ana omurgasını, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan ve "Kobani Olayları" olarak bilinen sokak eylemlerine yönelik azmettirici olduğu iddiaları ve sonrasında karara bağlanan dev dava (Kobani Davası) oluşturmaktadır.