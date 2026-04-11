11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-061'
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-190'
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-289'
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-090'
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
17:00
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-060'
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-260'
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-062'
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
17:00
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
17:00
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
17:00
11 Nisan
Oxford United-Watford
17:00
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
17:00
11 Nisan
Southampton-Derby County
17:00
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
17:30
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
17:00
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-161'
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
16:00
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
19:00
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
16:30
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
16:30
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
16:30
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
16:30
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
17:00
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
17:00
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
2-245'
11 Nisan
Elche-Valencia
17:15
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
16:00
11 Nisan
Torino-Verona
16:00
11 Nisan
AC Milan-Udinese
19:00
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
17:00

Beşiktaş'tan orta sahaya wonderkid hamlesi: Jens Hjerto-Dahl!

Beşiktaş, Trömsö'de forma giyen 20 yaşındaki Norveçli yetenek Jens Hjerto-Dahl için harekete geçti.

11 Nisan 2026 14:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Portekiz'de A Bola gazetesi, Beşiktaş için dikkat çeken bir transfer iddiasında bulundu.

Siyah-beyazlıların Norveç'in Trömsö takımında oynayan 20 yaşındaki merkez orta saha Jens Hjerto-Dahl'ı istediği öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Portekiz'den Sporting"in de Dahl'ı istediği ve Beşiktaş'la yarıştığı aktarıldı. Trömsö ile 2029'a kadar kontratı olan genç yıldızın piyasa değeri ise 7 milyon euro.

PERFORMANSI

Bu sezon Trömsö forması giyen Dahl, 2 maçta 4 gol kaydetti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
