Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları oynanacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları 12 Nisan'da yapılacak.
Galatasaray Daikin ve Aras Kargo'nun 1-0 önde olduğu serilerde 2 galibiyete ulaşan takımlar tur atlayacak.
Maç programı şu şekilde:
12 Nisan Pazar:
13.00 Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo (Cengiz Göllü)
