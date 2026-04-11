11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
14:30
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-04'
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-03'
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-03'
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
17:00
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
14:30
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
14:30
11 Nisan
QPR-Bristol City
14:30
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
17:00
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
17:00
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
17:00
11 Nisan
Oxford United-Watford
17:00
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
17:00
11 Nisan
Southampton-Derby County
17:00
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
17:30
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
17:00
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
14:30
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
1-033'
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
16:00
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
19:00
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
16:30
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
16:30
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
16:30
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
16:30
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
17:00
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
17:00
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
15:00
11 Nisan
Elche-Valencia
17:15
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
16:00
11 Nisan
Torino-Verona
16:00
11 Nisan
AC Milan-Udinese
19:00
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
17:00

Göztepe, iki eksikle Paşa'yı konuk edecek

Göztepe, Süper Lig'de 12 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

calendar 11 Nisan 2026 12:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 12 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de 28 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İzmir temsilcisi, topladığı 46 puanla 5. sırada bulunuyor.

Son olarak erteleme maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe, seyircisi önünde kazanmak istiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, deplasmanda 2-0 kazanmıştı.

İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan savunma oyuncusu Malcom Bokele ise görev verilmesi durumunda formasına kavuşacak.

 
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
