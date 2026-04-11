Göztepe, iki eksikle Paşa'yı konuk edecek

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 12 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.Süper Lig'de 28 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İzmir temsilcisi, topladığı 46 puanla 5. sırada bulunuyor.Son olarak erteleme maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe, seyircisi önünde kazanmak istiyor.İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, deplasmanda 2-0 kazanmıştı.İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan savunma oyuncusu Malcom Bokele ise görev verilmesi durumunda formasına kavuşacak.