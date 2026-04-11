Fenerbahçe'nin liste başında eski yıldızı var

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk imzası geliyor. Sarı-lacivertlilerin forvet hattına yapacağı ilk takviyelerden birinin Vedat Muriqi olacağı iddia edildi.



Sabah'ta yer alan habere göre, Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe'de forma giymeye çok sıcak bakıyor. Mallorca'da top koşturan Kosovalı yıldızın transferinin 5-6 milyon euro civarında bir rakama bitirilmesi bekleniyor.



Muriqi önceki gün yaptığı açıklamada ara transfer döneminde Fenerbahçe ile olan teması açıklamıştı. 31 yaşındaki futbolcu, "Ocak ayında Fenerbahçe'ye girme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi." ifadelerini kullanmıştı.



ERTAN TORUNOĞULLARI SİNYAL VERDİ



Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, dün(10 Nisan'da) yaptığı açıklamada forvet transferi ile alakalı olarak, "Görüşüyoruz. Çok iyi arkadaşlarla, forvetlerle görüşüyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa haziranda transferlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.



Muriqi bu sezon İspanyol ekibinin formasıyla 29 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 19 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.



Muriqi, 2019'da transfer olduğu Fenerbahçe'den 2020'de ayrılmıştı. Lazio, Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 21 milyon euro bonservis ödemişti.



























