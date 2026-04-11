10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-2
10 Nisan
West Ham United-Wolves
4-0
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-1
10 Nisan
Roma-Pisa
3-0
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
3-1
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Fenerbahçe'nin liste başında eski yıldızı var

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk takviyeyi hücum hattına yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin imzaya yakın olduğu isme dair çarpıcı bir iddia gündeme getirildi.

calendar 11 Nisan 2026 10:08 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 10:14
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk imzası geliyor. Sarı-lacivertlilerin forvet hattına yapacağı ilk takviyelerden birinin Vedat Muriqi olacağı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe'de forma giymeye çok sıcak bakıyor. Mallorca'da top koşturan Kosovalı yıldızın transferinin 5-6 milyon euro civarında bir rakama bitirilmesi bekleniyor.

Muriqi önceki gün yaptığı açıklamada ara transfer döneminde Fenerbahçe ile olan teması açıklamıştı. 31 yaşındaki futbolcu, "Ocak ayında Fenerbahçe'ye girme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi." ifadelerini kullanmıştı.

ERTAN TORUNOĞULLARI SİNYAL VERDİ

Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, dün(10 Nisan'da) yaptığı açıklamada forvet transferi ile alakalı olarak, "Görüşüyoruz. Çok iyi arkadaşlarla, forvetlerle görüşüyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa haziranda transferlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Muriqi bu sezon İspanyol ekibinin formasıyla 29 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 19 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Muriqi, 2019'da transfer olduğu Fenerbahçe'den 2020'de ayrılmıştı. Lazio, Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 21 milyon euro bonservis ödemişti.










 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
