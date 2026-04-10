10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-2
10 Nisan
West Ham United-Wolves
4-0
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-1
10 Nisan
Roma-Pisa
3-0
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
3-1
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Millilerimiz ikinci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı

Futsal Milli Takımımız, 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya 6-3 mağlup oldu.

calendar 10 Nisan 2026 23:46
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
A Milli Futsal Takımı, Litvanya'da düzenlenen 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya 6-3 mağlup oldu.

Druskininkai kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanan mücadelede millilerin gollerini, Burak Uğurlu (2) ile Umur Ağır kaydetti.

Bu sonuçla 4 takımın yer aldığı grupta ilk yenilgisini yaşayan Türkiye, 1 puanda kaldı. 2'de 2 yapan Kuzey Makedonya ise 6 puana yükseldi.

C Grubu'ndaki diğer müsabakada ev sahibi Litvanya, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Türkiye, gruptaki üçüncü ve son maçını 12 Nisan Pazar günü Bulgaristan ile yapacak. Grup karşılaşmaları sonunda ilk 2 sırayı alan takımlar, 2028 Futsal Dünya Kupası Ana Tur Elemeleri'ne katılma hakkı kazanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
