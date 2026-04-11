Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ağır sıkletin bu iki devasa isminin birbirine gireceği o yüksek gerilimli geceyi kaçırmak istemeyen sporseverler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Londra'da çeneleri kıracak o dev maçın zili saat kaçta çalacak?

Kısa ve net cevap: Boks dünyasının nefesini tuttuğu Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov maçı, BUGÜN (11 Nisan 2026 Cumartesi) İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gerçekleşecek! Devasa boks gecesinde alt kart maçları Türkiye saati ile (TSİ) akşam 20.00 civarında başlayacak. Gecenin en çok beklenen ana müsabakası olan Tyson Fury ve Arslanbek Makhmudov eşleşmesinde ise boksörlerin ring yürüyüşünü TSİ ile gece yarısı 00.30 sularında (11 Nisan'ı 12 Nisan'a bağlayan gece) gerçekleştirmesi bekleniyor.

Geleneksel PPV (İzle-Öde) sistemini yıkan bu dev organizasyonun yayın hakları, dijital yayın platformu devinde bulunuyor:

Yayın Kanalı: Tyson Fury'nin ringlere dönüş yapacağı bu devasa boks maçı, tüm dünyada ve Türkiye'de Netflix ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak. Netflix aboneliği bulunan tüm sporseverler, bu şöleni ek bir ücret ödemeden canlı izleyebilecek.

Fury'nin geri dönüş maçında karşısına çıkacak olan Arslanbek Makhmudov, boyu ve yıkıcı nakavt gücüyle ağır sıkletin en tehlikeli isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Dağıstanlı boksör, güçlü fiziği ve bitirici yumruklarıyla ringde rakiplerine korku salan bir geçmişe (21-2-0, 19 Nakavt) sahip. 16 ay sonra ringe çıkacak olan Fury için bu müsabaka tam anlamıyla bir "pas atma" ve kendini kanıtlama maçı olacak.