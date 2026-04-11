Haber Tarihi: 11 Nisan 2026 12:57 -
Güncelleme Tarihi:
11 Nisan 2026 12:57
Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Boks dünyasında kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynuyor, efsanevi ağır sıklet şampiyonu "The Gypsy King" (Çingene Kral) unvanlı Tyson Fury, emeklilik kararını rafa kaldırıp yeniden ringlere adım atıyor! İngiliz boksörün uzun bir aradan sonra vereceği bu devasa sınavda, Dağıstan asıllı Rus "Bozayı" lakaplı dev boksör Arslanbek Makhmudov ile kozlarını paylaşacağı o büyük gece nihayet geldi çattı. Arama motorlarında sabahtan bu yana en çok merak edilen "Tyson Fury maçı ne zaman? Tyson Fury - Makhmudov maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan izlenecek?" sorguları spor gündeminin zirvesine demir attı. İşte milyonlarca boks tutkununu ekran başına kilitleyecek o efsanevi kapışmanın takvimi ve yayın detayları...
Ağır sıkletin bu iki devasa isminin birbirine gireceği o yüksek gerilimli geceyi kaçırmak istemeyen sporseverler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Londra'da çeneleri kıracak o dev maçın zili saat kaçta çalacak?
TYSON FURY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (11 NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: Boks dünyasının nefesini tuttuğu Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov maçı, BUGÜN (11 Nisan 2026 Cumartesi) İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gerçekleşecek! Devasa boks gecesinde alt kart maçları Türkiye saati ile (TSİ) akşam 20.00 civarında başlayacak. Gecenin en çok beklenen ana müsabakası olan Tyson Fury ve Arslanbek Makhmudov eşleşmesinde ise boksörlerin ring yürüyüşünü TSİ ile gece yarısı 00.30 sularında (11 Nisan'ı 12 Nisan'a bağlayan gece) gerçekleştirmesi bekleniyor.TYSON FURY - MAKHMUDOV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?Geleneksel PPV (İzle-Öde) sistemini yıkan bu dev organizasyonun yayın hakları, dijital yayın platformu devinde bulunuyor:Yayın Kanalı: Tyson Fury'nin ringlere dönüş yapacağı bu devasa boks maçı, tüm dünyada ve Türkiye'de Netflix ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak. Netflix aboneliği bulunan tüm sporseverler, bu şöleni ek bir ücret ödemeden canlı izleyebilecek.RAKİP KİM? (ARSLANBEK MAKHMUDOV'UN PROFİLİ)Fury'nin geri dönüş maçında karşısına çıkacak olan Arslanbek Makhmudov, boyu ve yıkıcı nakavt gücüyle ağır sıkletin en tehlikeli isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Dağıstanlı boksör, güçlü fiziği ve bitirici yumruklarıyla ringde rakiplerine korku salan bir geçmişe (21-2-0, 19 Nakavt) sahip. 16 ay sonra ringe çıkacak olan Fury için bu müsabaka tam anlamıyla bir "pas atma" ve kendini kanıtlama maçı olacak.
