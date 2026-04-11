Fofana'da kritik şart! Galatasaray'dan istenen rakam belli oldu

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi.
Orta sahaya transfer planlayan Galatasaray'da Youssouf Fofana ismi gündemde durmaya devam ediyor.
İtalyan basınında yer alan haberde, Aslan'ın 27 yaşındaki Fransız yıldızla yakından ilgilendiği ve en ciddi kulüplerden biri olduğu dile getirildi.
Milan'la sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek Fofana'nın bonservis bedeli de netleşti.
İtalya Serie A kulübünün Fofana için net olarak 30 milyon euro bonservis istediği vurgulandı.
HEDEFİ DÜNYA KUPASI
Youssouf Fofana, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nda yer almak istiyor.
Fransa Milli Takımı'nın geniş kadrosunda bulunan deneyimli orta saha oyuncusu, yaz ayında dev turnuvada yerini almayı hedefliyor.
Galatasaray, Dünya Kupası başlamadan önce Fofana'nın transferinde yol kat etmeyi amaçlıyor.
Bu sezon Milan ile 29 maça çıkan Fransız yıldızın, Transfermarkt verilerine göre 25 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
