Domenico Tedesco: 'Galatasaray puan kaybedecek!'

Süper Lig'de geride kalan hafta sonunda Galatasaray'ın Trabzonspor yenilgisi ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyetiyle birlikte zirveyle fark 1 puana inmişti. Sarı-Kırmızılılar, erteleme maçında Göztepe'yi 3-1 yenerek farkı 4 puana yükseltti.



"BİZİ ETKİLEMEMELİ"



İtalyan teknik adam, dünkü antrenmanda takımına ligin kalan bölümüyle ilgili bir konuşma yaptı. Genç çalıştırıcı, şunları söyledi: "Zirveyle fark 4 puan ve ipler bizim elimizde değil. Ancak bu durum bizi etkilememeli.



"GALATASARAY PUAN KAYBI YAŞAYACAK"



"Altı final maçı kaldı. Şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz de zorlu sınavlar verecek. Puan kaybı yaşayacaklarına inanıyorum. Bizim yapmamız gereken belli: 6 karşılaşmadan 18 puan çıkarmak... Eğer bunu başarırsak, şampiyonluk ipini göğüsleriz. Sizden isteğim, rakiplerin ne yaptığına bakmadan, maç maç ilerleyip sezonu kayıpsız tamamlamamız."



"PUAN KAYBI YAPAMAYIZ!"



"Dediğim gibi, bizim için artık kayıp yapma lüksü yok. Kayserispor, yıllardır Süper Lig'de. Daha önce de ligde kalma savaşı verdiler ve başarılı oldular. Bize karşı büyük bir mücadele sergileyeceklerine şüphe yok. Daha önce alt sıralardaki rakiplerimizin bize çıkardığı sorunlar ortada. Konsantrasyonumuzu bir an olsun kaybetmeden, sahada birbirimiz için savaşarak kazanmak zorundayız."









