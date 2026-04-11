11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-061'
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-190'
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-289'
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-090'
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
17:00
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-060'
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-260'
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-062'
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
17:00
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
17:00
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
17:00
11 Nisan
Oxford United-Watford
17:00
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
17:00
11 Nisan
Southampton-Derby County
17:00
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
17:30
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
17:00
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-161'
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
16:00
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
19:00
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
16:30
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
16:30
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
16:30
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
16:30
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
17:00
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
17:00
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
2-245'
11 Nisan
Elche-Valencia
17:15
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
16:00
11 Nisan
Torino-Verona
16:00
11 Nisan
AC Milan-Udinese
19:00
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
17:00

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da ikinci "Dalya"ya hazırlanıyor

Temmuz 2021 Ankara Keçiörengücü'nden takıma kazandırılan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla ikinci kez dalya demeye hazırlanıyor.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da ikinci 'Dalya'ya hazırlanıyor
 Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın yapılacak Kocaelispor müsabakasında forma giymesi durumunda sarı-kırmızılı formayla 200. resmi maçına çıkacak.

Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon lira (Dönemin kuruyla 2,1 milyon avro) bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki 5. sezonunu geçiriyor.

2021-2022 sezonunda 23 resmi müsabakada forma giyen Barış Alper, maç başına 23 dakika süre aldı. Futbolda kulüp tarihinin en kötü sezonunu geçiren kadroda yer alan genç hücum oyuncusu, skor katkısı veremedi.

Yaşanan yönetim ve teknik adam değişikliklerinin ardından kadroda tutulan Barış Alper, ikinci sezonunda maç sayısını 30'a, ortalama süresini de 34 dakikaya çıkardı. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerindeki performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı futbolcu, 4 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Yaşanan şampiyonluktaki katkısının ardından Barış Alper'in 2025-2026 sezonunun ardından sona erecek sözleşmesi iyileştirme yapılarak 2026-2027 sezonuna uzatıldı.

2023-2024 SEZONUNDA 55 MAÇA ÇIKTI

Güçlü fiziği, hızı, top tekniği, mücadeleci karakteri, hırsı, gelişime açık tavrıyla dikkati çeken Barış Alper Yılmaz, sonraki sezonlarda takımın değişmezlerinden oldu.

Genç futbolcu, 2023-2024 sezonunda 37'si Süper Lig, 14'ü Avrupa kupası, 3'ü Türkiye Kupası ve 1'i TFF Süper Kupa olmak üzere 55 resmi maçta süre aldı. Skor katkısını da önceki 2 sezona göre artıran Barış Alper, 7 kez gol sevinci yaşadı.

2024-2025 SEZONUNDA 14 GOL ATTI

Barış Alper Yılmaz, geçen sezon attığı 14 golle takımına mücadelesinin yanı sıra skorer kimliğiyle de katkı verdi.

Takımdaki dördüncü sezonunda tecrübelenen Barış Alper, ligde 32 maçta sahaya çıktı. Avrupa'da 11, Türkiye Kupası'nda 4 ve Süper Kupa'da 1 karşılaşmada görev yapan milli futbolcu, toplamda 48 resmi müsabakada 14 kez gol sevinci yaşadı.

BU SEZON 43 MAÇTA 11 GOL ATTI

Sarı-kırmızılı futbolcu, son maçta kaptanlık pazubendini taktığı Galatasaray'daki 5. sezonunda 43 müsabakada süre aldı.

Bu sezon başında Suudi Arabistan'dan transfer teklifi alan Barış Alper, Galatasaray Kulübünün izin vermemesi üzerine mental sorun yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, bir süre antrenmana ve 2 Trendyol Süper Lig maçına çıkmaması, çok büyük olmasa da taraftarlarla arasında gerilime neden oldu.

Bu sorunları çabuk atlatarak formasına kavuşan Barış Alper, performansıyla yeniden taraftarın kalbine girmeyi başardı. Milli futbolcu, 25'i Süper Lig, 12'si UEFA Şampiyonlar Ligi, 4'ü Türkiye Kupası ve 2'si Süper Kupa olmak üzere 43 mücadelede forma giydi. Barış Alper, attığı 11 golle takımına katkı verdi.

OKAN BURUK'UN JOKERİ OLDU

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kariyerinde farklı mevkilerde gösterdiği iyi performansla takımına katkı verdi.

Zaman zaman bazı transferlerinden beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların imdadına Barış Alper yetişti. Bir kanat oyuncusu olan Barış Alper'i teknik direktör Okan Buruk, sağ ve sol bek ile santrforda kullandı. Kale, stoper ve defansif orta saha haricinde tüm bölgelerde görev yapan genç futbolcu, gösterdiği performansla takımının iyi gidişatına önemli katlı sağladı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, bu özelliği sayesinde hem ilk 11 kurarken hem de maç içindeki hamlelerinde teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlattı.

PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray kariyerindeki performansı şöyle:

Sezon Süper Lig Türkiye Kupası Avrupa Süper Kupa Toplam Gol
2021-2022 17 1 5 - 23 -
2022-2023 25 5 - - 30 4
2023-2024 37 3 14 1 55 7
2024-2025 32 4 11 1 48 14
2025-2026 25 4 12 2 43 11
Toplam 136 17 42 4 199 36
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
