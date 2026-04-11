Türkiye Jokey Kulübü, ilkbahar-yaz sezonu yarış takvimini duyurdu

TJK'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir ve Adana'nın ardından İstanbul, Ankara ve Bursa'da da safkanlar piste çıkacak.



TJK, ulusal ve uluslararası yarışların yer aldığı takvimi duyururken, 28 Haziran'da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak 100. Gazi Koşusu'nun da logosunu tanıttı.



3 yaşındaki İngiliz safkanların mücadele edeceği 2400 metrelik Gazi Koşusu, 1927 yılından bu yana Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak düzenleniyor.



