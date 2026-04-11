Sarıyer'den taraftarı önünde net galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sarıyer ile Hatayspor karşı karşıya geldi.



Yusuf Ziya Oniş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Sarıyer 4-0 kazanmasını bildi.



İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 28. dakikada Moustapha Camara, 54. dakikada Andre Poko, 69. dakikada Emeka Eze ve 84. dakikada Aytaç Kara kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Sarıyer puanını 46'ya yükseltti. Hatayspor ise 10 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Sarıyer gelecek hafta İstanbulspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.



Stat: Yusuf Ziya Öniş



Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Oğuzhan Yazır



SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Traore (Dk. 46 Emre Yeşilyurt), Camara, Poko (Dk. 79 Berkay Aydoğmuş), Marcos Silva (Dk. 63 Aytaç Kara), Dembele (Dk. 74 Batuhan Kör), Eze (Dk. 75 Ozan Sol)



Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir, Hakan Çinemre, Yiğit Ali Buz, Sinan Özen (Dk. 46 Danjuma), Muhammed Gönülaçar, Sharif Osman (Dk. 84 Ali Yıldız), Ensar Arslan (Dk. 61 Deniz Aksoy), Baran Sarka (Dk. 74 Yunus Azrak), Ünal Emre Durmuşhan, Ating (Dk. 74 Yılmaz Cin)



Goller: Dk. 28 Camara, Dk. 53 Poko, Dk. 69 Eze, Dk. 83 Aytaç Kara (SMS Grup Sarıyer)



Sarı kartlar: Dk. 31 Ating, Dk. 38 Baran Sarka, Dk. 60 Ersin Aydemir (Atakaş Hatayspor), Dk. 58 Marcos Silva (SMS Grup Sarıyer)



