11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-063'
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-190'
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-290'
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-090'
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
17:00
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-062'
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-262'
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-064'
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
17:00
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
17:00
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
17:00
11 Nisan
Oxford United-Watford
17:00
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
17:00
11 Nisan
Southampton-Derby County
17:00
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
17:30
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
17:00
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-163'
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
16:00
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
19:00
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
16:30
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
16:30
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
16:30
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
16:30
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
17:00
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
17:00
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
2-2DA
11 Nisan
Elche-Valencia
17:15
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
16:00
11 Nisan
Torino-Verona
16:00
11 Nisan
AC Milan-Udinese
19:00
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
17:00

Sarıyer'den taraftarı önünde net galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sarıyer sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.

calendar 11 Nisan 2026 15:24 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 15:45
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sarıyer ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Yusuf Ziya Oniş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Sarıyer 4-0 kazanmasını bildi.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 28. dakikada Moustapha Camara, 54. dakikada Andre Poko, 69. dakikada Emeka Eze ve 84. dakikada Aytaç Kara kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sarıyer puanını 46'ya yükseltti. Hatayspor ise 10 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Sarıyer gelecek hafta İstanbulspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Oğuzhan Yazır

SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Traore (Dk. 46 Emre Yeşilyurt), Camara, Poko (Dk. 79 Berkay Aydoğmuş), Marcos Silva (Dk. 63 Aytaç Kara), Dembele (Dk. 74 Batuhan Kör), Eze (Dk. 75 Ozan Sol)

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir, Hakan Çinemre, Yiğit Ali Buz, Sinan Özen (Dk. 46 Danjuma), Muhammed Gönülaçar, Sharif Osman (Dk. 84 Ali Yıldız), Ensar Arslan (Dk. 61 Deniz Aksoy), Baran Sarka (Dk. 74 Yunus Azrak), Ünal Emre Durmuşhan, Ating (Dk. 74 Yılmaz Cin)

Goller: Dk. 28 Camara, Dk. 53 Poko, Dk. 69 Eze, Dk. 83 Aytaç Kara (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 31 Ating, Dk. 38 Baran Sarka, Dk. 60 Ersin Aydemir (Atakaş Hatayspor), Dk. 58 Marcos Silva (SMS Grup Sarıyer)

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
