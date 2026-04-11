Altay Dili Tekvando Birliği kuruldu

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) bünyesinde kurulan Altay Dili Tekvando Birliği ilk toplantısını Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirdi.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre WT Başkanı Chungwon Choue'nin de katıldığı toplantıda Türkiye'yi federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cumhur Dönmez temsil etti.



Yeni oluşumun, Altay coğrafyasındaki ülkeler arasında spor yoluyla işbirliğini artırmayı ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.



İLK ŞAMPİYONA ASTANA'DA



Birliğin kurulmasının ardından ilk organizasyonun detayları da netleşti. Altay Dili Ülkeleri Gençler ve Büyükler Tekvando Şampiyonası, 22-23 Haziran 2026 tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek.



Birliğe Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moğolistan, Azerbaycan, Güney Kore, Japonya ve Rusya üye oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, birlikteliğin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Dostluğu ve birlikteliği sağlamak adına böyle bir oluşumun içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu yapının en iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu oluşumu destekliyoruz. İlk yapılacak organizasyonun zor geçeceğini düşünüyoruz ancak biz de orada olacağız."



