11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
14:30
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-02'
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-02'
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-02'
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
17:00
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
14:30
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
14:30
11 Nisan
QPR-Bristol City
14:30
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
17:00
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
17:00
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
17:00
11 Nisan
Oxford United-Watford
17:00
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
17:00
11 Nisan
Southampton-Derby County
17:00
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
17:30
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
17:00
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
14:30
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
1-031'
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
16:00
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
19:00
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
16:30
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
16:30
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
16:30
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
16:30
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
17:00
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
17:00
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
15:00
11 Nisan
Elche-Valencia
17:15
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
16:00
11 Nisan
Torino-Verona
16:00
11 Nisan
AC Milan-Udinese
19:00
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
17:00

Altay Dili Tekvando Birliği kuruldu

Dünya Tekvando Federasyonu bünyesinde Altay Dili Tekvando Birliği kuruldu

11 Nisan 2026 14:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Tekvando Federasyonu (WT) bünyesinde kurulan Altay Dili Tekvando Birliği ilk toplantısını Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirdi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre WT Başkanı Chungwon Choue'nin de katıldığı toplantıda Türkiye'yi federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cumhur Dönmez temsil etti.

Yeni oluşumun, Altay coğrafyasındaki ülkeler arasında spor yoluyla işbirliğini artırmayı ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

İLK ŞAMPİYONA ASTANA'DA

Birliğin kurulmasının ardından ilk organizasyonun detayları da netleşti. Altay Dili Ülkeleri Gençler ve Büyükler Tekvando Şampiyonası, 22-23 Haziran 2026 tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek.

Birliğe Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moğolistan, Azerbaycan, Güney Kore, Japonya ve Rusya üye oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, birlikteliğin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Dostluğu ve birlikteliği sağlamak adına böyle bir oluşumun içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu yapının en iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu oluşumu destekliyoruz. İlk yapılacak organizasyonun zor geçeceğini düşünüyoruz ancak biz de orada olacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
