11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-061'
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-190'
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-289'
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-090'
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
17:00
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-060'
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-260'
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-062'
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
17:00
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
17:00
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
17:00
11 Nisan
Oxford United-Watford
17:00
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
17:00
11 Nisan
Southampton-Derby County
17:00
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
17:30
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
17:00
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-161'
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
16:00
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
19:00
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
16:30
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
16:30
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
16:30
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
16:30
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
17:00
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
17:00
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
2-245'
11 Nisan
Elche-Valencia
17:15
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
16:00
11 Nisan
Torino-Verona
16:00
11 Nisan
AC Milan-Udinese
19:00
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
17:00

Galatasaray, Catamo için harekete geçti!

Yeni sezon transfer planlamasını için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kanat forvet transferinde harekete geçiyor. Sarı kırmızılılar, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Geny Catamo'yu listesine ekledi.

calendar 11 Nisan 2026 14:25
Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Catamo için harekete geçti!
Yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim dikkat çekti.

Portekiz ve Fransa basınında yer alan haberlerde, Cimbom'un Sporting Lizbon'da oynayan 25 yaşındaki kanat forvet Geny Catamo'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Mozambikli yıldızın Portekiz kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

20 milyon Euro piyasa değeri olan Catamo, son dönemde Şampiyonlar Ligi performansıyla dikkat çekti.

YAZ DÖNEMİNDE GÜNDEMDEYDİ

Sporting Lizbon ile son 2 sezonda Portekiz şampiyonluğu kazanan 25 yaşındaki futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda adından söz ettirdi.

Galatasaray'ın bu sezonun başında da Mozambikli hücumcuyu kadrosunda düşündüğü ama transferin olmadığı aktarıldı. Catamo'nun da üçüncü sezonunu geçirdiği Sporting'den ayrılmaya sıcak baktığı ve yeni takıma gitmeyi düşündüğü kaydedildi. Kulüpler arasında görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.

DEVLER LİGİ'NDE PARLADI

Sporting Lizbon formasıyla son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Geny Catamo, performansıyla beğeni topladı.

Devler Ligi'nde 18 maça çıkan Mozambikli yıldız, 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Çeyrek finalde Arsenal ile oynadıkları son maçta da etkili bir görüntü çizen Catamo, sağ kanatta forma giydi.

ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDI

Geny Catamo, Sporting Lizbon'a transfer olduğu 2023'ten bu yana hep şampiyonluklara uzandı.

Portekiz kulübüyle üst üste 2 şampiyonluk kazanan Catamo, bir de Portekiz Kupası'nda zafere ulaştı. Kariyerinin en iyi dönemini Sporting'de yakalayan ve çıkışa geçen 25 yaşındaki futbolcu, transfer teklifleri almaya başladı.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
IAB
