Galatasaray, Catamo için harekete geçti!

Yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim dikkat çekti.
Portekiz ve Fransa basınında yer alan haberlerde, Cimbom'un Sporting Lizbon'da oynayan 25 yaşındaki kanat forvet Geny Catamo'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Mozambikli yıldızın Portekiz kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
20 milyon Euro piyasa değeri olan Catamo, son dönemde Şampiyonlar Ligi performansıyla dikkat çekti.
YAZ DÖNEMİNDE GÜNDEMDEYDİ
Sporting Lizbon ile son 2 sezonda Portekiz şampiyonluğu kazanan 25 yaşındaki futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda adından söz ettirdi.
Galatasaray'ın bu sezonun başında da Mozambikli hücumcuyu kadrosunda düşündüğü ama transferin olmadığı aktarıldı. Catamo'nun da üçüncü sezonunu geçirdiği Sporting'den ayrılmaya sıcak baktığı ve yeni takıma gitmeyi düşündüğü kaydedildi. Kulüpler arasında görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.
DEVLER LİGİ'NDE PARLADI
Sporting Lizbon formasıyla son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Geny Catamo, performansıyla beğeni topladı.
Devler Ligi'nde 18 maça çıkan Mozambikli yıldız, 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Çeyrek finalde Arsenal ile oynadıkları son maçta da etkili bir görüntü çizen Catamo, sağ kanatta forma giydi.
ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDI
Geny Catamo, Sporting Lizbon'a transfer olduğu 2023'ten bu yana hep şampiyonluklara uzandı.
Portekiz kulübüyle üst üste 2 şampiyonluk kazanan Catamo, bir de Portekiz Kupası'nda zafere ulaştı. Kariyerinin en iyi dönemini Sporting'de yakalayan ve çıkışa geçen 25 yaşındaki futbolcu, transfer teklifleri almaya başladı.
