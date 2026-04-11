NBA'de rekor gecesi! İşte gecenin sonuçları

NBA'de konuk olduğu Houston Rockets'ı 136-132 mağlup eden Minnesota Timberwolves, rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.Toyota Center'da oynanan maçta Amen Thompson 41 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle kariyer rekoru kırdı ancak ev sahibi takımın mağlubiyetini önleyemedi. Kevin Durant 33 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, milli basketbolcu Alperen Şengün 22 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla oynadı.37 yaşındaki Durant, bu sezon toplam 2 bin 26 sayıya ulaşarak bir sezonda 2 bin sayı barajını geçen en yaşlı oyuncu oldu. Rekor, 1999-2000 sezonunda 36 yaşındayken bu istatistiğe ulaşan Karl Malone'a aitti.Timberwolves'ta ise kenardan gelen Terrence Shannon Jr 23, Anthony Edwards 22 sayıyla takıma liderlik etti.Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns'ı 101-73 mağlup ederek play-off ilk turunda saha avantajını garantiledi.Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 12 asist, 6 ribaunt, Luke Kennard 19 sayılık performans sergiledi.Kariyerinin 12 bininci asistini yapan James, NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan dördüncü oyuncu oldu.Suns'ta ise Dillon Brooks 12, Royce O'Neale 11 sayıyla oynadı.