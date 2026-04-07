Haber Tarihi: 07 Nisan 2026 18:51 - Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 18:51

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? 2026

Trendyol Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler şampiyonluk yarışının en kritik düğümünün çözüleceği o dev derbiye çevrildi! Futbolseverlerin aylardır büyük bir sabırsızlıkla beklediği, milyonlarca taraftarın kalbini yerinden oynatacak Galatasaray - Fenerbahçe eşleşmesi için geri sayım başladı. Ligin son virajına girilirken puan tablosundaki amansız mücadele, bu dev derbinin önemini tarihi bir seviyeye taşıyor. Arama motorlarında sabahtan bu yana en çok aratılan "Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? GS - FB derbisi hangi gün, saat kaçta?" soruları nihayet resmiyet kazandı. İşte Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan o devasa eşleşmenin takvimi ve maç öncesi son dakika detayları…

Lig yarışında hata yapma lüksü kalmayan iki dev çınarın bu ölüm kalım maçında tribünleri doldurmak ve planlarını maç saatine göre ayarlamak isteyen taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yeşil sahada fırtınalar estirecek o dev maç hangi gün oynanacak?
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (NİSAN 2026)
Kısa ve net cevap: Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 31. haftasında oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan 2026 Pazar günü oynanacaktır! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) fikstürüne göre şampiyonluk düğümünü büyük ölçüde çözecek olan bu tarihi 90 dakika, Galatasaray'ın ev sahipliğinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek. Kritik mücadelede ilk düdük, Türkiye saati ile tam 20.00'de çalacak.

GS - FB DERBİSİ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?
Her sezon olduğu gibi Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran kuruluşun yayın politikası bu dev derbide de geçerliliğini koruyor:

Yayın Kanalı: Milyonları ekran başına kilitleyecek Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan, TOD TV veya beIN Connect platformları üzerinden yasal paketlerle donmadan ve yüksek çözünürlük kalitesinde izlemek mümkün olacak.

SEZONUN ÖNCEKİ MAÇLARINDA NELER OLMUŞTU?
İki ezeli rakip 2025-2026 sezonu içerisinde daha önce iki kez daha karşı karşıya gelmişti. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan lig mücadelesi ile ocak ayında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finali unutulmaz anlara sahne olmuştu. Şimdi ise gözler, ligin 31. haftasında RAMS Park çimlerinde alınacak o nihai sonuca çevrildi. Her iki takımın teknik heyeti de derbi öncesinde en güçlü kadrolarını sahaya sürmek için planlarını yapıyor.

