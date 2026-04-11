Galatasaray'da Okan Buruk'tan özel motivasyon seansı!

Galatasaray'da özel olarak motivasyon seansları uygulanıyor.
Cim-Bom'da Kocaelispor maçı öncesi Teknik Direktör Okan takıma bir takım uyarılar yaptı.
"DERSLER ÇIKARMAMIZ GEREK"
Buruk, kazanmalarına rağmen Göztepe maçının ikinci yarısındaki oyundan duyduğu rahatsızlığı öğrencilerine aktararak, "Rahat farka gideceğimiz ilk yarıdan sonraki görüntümüz iyi değildi. Kazanırken de dersler çıkarmamız gereken noktalar var. Pozisyonları cömertçe harcamamalıyız. İkinciyi atıyorsak 3'ü, 4'ü kovalamalıyız" dediği öğrenildi.
"ARTIK HER MAÇIMIZ FİNAL"
Aslan'ın hocasının Kocaelispor ile ilgili de ligin ilk yarısındaki maçı anımsatarak, "İlk yenilgimizi onlara karşı almıştık. Artık her maçımız bir final ve Kocaelispor bu ligin iyi takımlarından biri. Önümüzde 6 final olacak ve bunlardan ilkini pazar günü (yarın) evimizde oynayacağız" diye konuştuğu belirtildi.
Bu arada Kocaelispor maçına sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi büyük olacak. Rams Park'ta oynanacak mücadeleyi 50 bine yakın taraftarın izleyeceği belirtildi.
