11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-061'
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-190'
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-289'
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-090'
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
17:00
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-060'
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-260'
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-062'
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
17:00
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
17:00
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
17:00
11 Nisan
Oxford United-Watford
17:00
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
17:00
11 Nisan
Southampton-Derby County
17:00
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
17:30
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
17:00
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-161'
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
16:00
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
19:00
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
16:30
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
16:30
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
16:30
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
16:30
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
17:00
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
17:00
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
2-245'
11 Nisan
Elche-Valencia
17:15
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
16:00
11 Nisan
Torino-Verona
16:00
11 Nisan
AC Milan-Udinese
19:00
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
17:00

Galatasaray'da Okan Buruk'tan özel motivasyon seansı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımını Kocaelispor maçı için özel bir hazırlık içine girişti. Öğrencilerinin fiziksel durumlarının yanında, moral motivasyon olarak da hazır olmalarını isteyen Buruk, bu konuda motivasyon seansları düzenliyor.

calendar 11 Nisan 2026 14:49 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 14:54
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Okan Buruk'tan özel motivasyon seansı!
Galatasaray'da özel olarak motivasyon seansları uygulanıyor.

Cim-Bom'da Kocaelispor maçı öncesi Teknik Direktör Okan takıma bir takım uyarılar yaptı.

"DERSLER ÇIKARMAMIZ GEREK"

Buruk, kazanmalarına rağmen Göztepe maçının ikinci yarısındaki oyundan duyduğu rahatsızlığı öğrencilerine aktararak, "Rahat farka gideceğimiz ilk yarıdan sonraki görüntümüz iyi değildi. Kazanırken de dersler çıkarmamız gereken noktalar var. Pozisyonları cömertçe harcamamalıyız. İkinciyi atıyorsak 3'ü, 4'ü kovalamalıyız" dediği öğrenildi.

"ARTIK HER MAÇIMIZ FİNAL"

Aslan'ın hocasının Kocaelispor ile ilgili de ligin ilk yarısındaki maçı anımsatarak, "İlk yenilgimizi onlara karşı almıştık. Artık her maçımız bir final ve Kocaelispor bu ligin iyi takımlarından biri. Önümüzde 6 final olacak ve bunlardan ilkini pazar günü (yarın) evimizde oynayacağız" diye konuştuğu belirtildi.

Bu arada Kocaelispor maçına sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi büyük olacak. Rams Park'ta oynanacak mücadeleyi 50 bine yakın taraftarın izleyeceği belirtildi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
