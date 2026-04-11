Andrew Robertson'ın yeni takımı belli oldu!

Liverpool ile sezon sonunda yollarının ayrılacağı açıklanan Andrew Robertson'ın, Tottenham ile anlaştığı öne sürüldü.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Londra kulübüyle Robertson arasında tüm şartlarda sözlü olarak el sıkışıldı.



TOTTENHAM KÜMEDE KALIRSA ROBERTSON İMZAYI ATACAK



Haber detayında, tarafların henüz resmi sözleşme imzalamadığı, Tottenham'ın Premier Lig'de kalmasının bu transferin resmiyete kavuşmasının kilit faktörü olacağının altı çizildi.



Robertson'ın, kümede kalma mücadelesi olumlu sonuçlanırsa Tottenham'a imza atmaya hazır olduğu iddia edildi



Tottenham, Premier Lig'de 30 puanla 18. sırada yer alıyor.



