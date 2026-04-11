10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-2
10 Nisan
West Ham United-Wolves
4-0
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-1
10 Nisan
Roma-Pisa
3-0
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
3-1
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Marco Asensio'da korkutan şüphe

2 hafta sahalardan uzak kalacak Marco Asensio'nun, yeniden MR'ının çekileceği belirtildi. Duruma göre, sakatlık süresinin uzama ihtimalinin olduğu öne sürülüyor.

calendar 11 Nisan 2026 09:08 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 09:15
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Marco Asensio'da korkutan şüphe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'nun durumu ile ilgili flaş detaylar mevcut..

Alınan bilgilere göre, İspanyol yıldızın hala dizinde ödem olduğu gelen bilgiler arasında. Daha önce ameliyat geçirdiği dizinden yeniden problem yaşaması, teknik heyet ve sağlık ekibinin temkinli davranmasına neden oldu.

Oyuncunun durumunun yakından takip edildiği ve risk alınmak istenmediği ifade ediliyor. 30 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun netleşmesi için bir MR görüntüsünün daha çekileceği belirtildi.

SAKATLIK SÜRESİ UZAYABİLİR

İlk bulgulara göre yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Asensio'nun, çekilecek yeni MR sonrası bu sürenin uzama ihtimalinin de bulunduğu aktarıldı. 
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.