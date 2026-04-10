Motorine zam var mı, gelecek mi? 10 Nisan 2026 güncel motorin (mazot) fiyatları

Sabahki dev indirimle derin bir nefes alan nakliyeciden çiftçiye, özel araç sahibinden esnafa kadar herkes bu gece gelecek zam haberiyle sarsıldı. Peki, o 12.94 TL'lik indirimin ne kadarı geri alınıyor?

Kısa ve net cevap: Evet, motorine (mazot) büyük bir zam geliyor! Bu gece yarısından (10 Nisan Cuma'yı 11 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4 TL 55 KURUŞ zam yapılması bekleniyor!

Bugün gün içerisinde uygulanan 12.94 TL'lik tarihi dev indirimin ardından, gece yarısı yapılacak olan bu 4.55 TL'lik artış, sabahki indirimin yaklaşık üçte birini geri götürmüş olacak. Araç sahiplerinin zamlı tarifeden etkilenmemek için gece yarısına kadar depolarını mevcut "indirimli" fiyattan doldurmaları hayati önem taşıyor.

Bugün yapılan 12.94 TL'lik dev indirimin ardından oluşan ve bu gece gelecek 4.55 TL'lik zamdan önce geçerli olan güncel fiyatlar şu şekildedir:

İstanbul (Avrupa): 72.33 TL

Ankara: 73.46 TL

İzmir: 73.73 TL

Bu Gece Gelecek 4.55 TL Zam Sonrası Tahmini Fiyatlar:

İstanbul (Avrupa): 76.88 TL

Ankara: 78.01 TL

İzmir: 78.28 TL

(Not: Fiyatlar; dağıtım şirketleri, iller ve bayiler arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak kuruş bazında ufak farklılıklar gösterebilmektedir.)