-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Motorine zam var mı, gelecek mi? 10 Nisan 2026 güncel motorin (mazot) fiyatları
Haber Tarihi: 10 Nisan 2026 13:55 -
Güncelleme Tarihi:
10 Nisan 2026 13:55
Akaryakıt piyasalarında kelimenin tam anlamıyla bir "fiyat depremi" yaşanıyor! Bugün sabah saatlerinde motorin grubunda yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimlerinden biri olan 12.94 TL'lik tarihi düşüşle sevinen araç sahiplerine kötü haber tez ulaştı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, indirim sevincinin sadece birkaç saat sürmesine neden oldu. Sürücülerin depolarını doldurmak için istasyonlara akın ettiği şu saatlerde, arama motorlarında günün o en çok merak edilen sorusu fırtınalar koparıyor: Motorine zam var mı? Bu gece yarısı mazot fiyatlarına ne kadar zam gelecek, güncel pompa fiyatları kaç TL olacak? İşte akaryakıt piyasalarından sızan o sarsıcı son dakika bilgileri ve tabelalardaki baş döndüren değişimler...
Sabahki dev indirimle derin bir nefes alan nakliyeciden çiftçiye, özel araç sahibinden esnafa kadar herkes bu gece gelecek zam haberiyle sarsıldı. Peki, o 12.94 TL'lik indirimin ne kadarı geri alınıyor?
MOTORİNE DEV ZAM GELİYOR! (10 NİSAN 2026 GECE YARISI)Kısa ve net cevap: Evet, motorine (mazot) büyük bir zam geliyor! Bu gece yarısından (10 Nisan Cuma'yı 11 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4 TL 55 KURUŞ zam yapılması bekleniyor!Bugün gün içerisinde uygulanan 12.94 TL'lik tarihi dev indirimin ardından, gece yarısı yapılacak olan bu 4.55 TL'lik artış, sabahki indirimin yaklaşık üçte birini geri götürmüş olacak. Araç sahiplerinin zamlı tarifeden etkilenmemek için gece yarısına kadar depolarını mevcut "indirimli" fiyattan doldurmaları hayati önem taşıyor.10 NİSAN 2026 GÜNCEL MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI LİSTESİBugün yapılan 12.94 TL'lik dev indirimin ardından oluşan ve bu gece gelecek 4.55 TL'lik zamdan önce geçerli olan güncel fiyatlar şu şekildedir:İstanbul (Avrupa): 72.33 TLAnkara: 73.46 TLİzmir: 73.73 TLBu Gece Gelecek 4.55 TL Zam Sonrası Tahmini Fiyatlar:
İstanbul (Avrupa): 76.88 TLAnkara: 78.01 TLİzmir: 78.28 TL(Not: Fiyatlar; dağıtım şirketleri, iller ve bayiler arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak kuruş bazında ufak farklılıklar gösterebilmektedir.)
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.