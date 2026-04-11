Okan Buruk'tan Gabriel Sara için flaş karar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.
Brezilya Milli Takımı'ndan sakat dönen Gabriel Sara, hafta içi oynanan Göztepe maçında son yarım saatte oyuna dahil olmuştu.
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gabriel Sara için Kocaelispor maçı kararını verdi. Buruk'un Brezilyalı orta sahayı Kocaelispor maçında ilk 11 başlatmayı düşündüğü öğrenildi.
BU SEZON SARA
Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
