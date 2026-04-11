Final serisinde ikinci maç: VakıfBank - Fenerbahçe

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.
Saat 17.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. VakıfBank, ilk maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti.
Üç galibiyete ulaşan takım 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.
