10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-2
10 Nisan
West Ham United-Wolves
4-0
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-1
10 Nisan
Roma-Pisa
3-0
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
3-1
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Final serisinde ikinci maç: VakıfBank - Fenerbahçe

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaşacak.

calendar 11 Nisan 2026 00:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

Saat 17.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. VakıfBank, ilk maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti.

Üç galibiyete ulaşan takım 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.

  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
