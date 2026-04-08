Savaş bitti mi? İran ateşkesi kabul etti mi?

Küresel ekonomiyi ve bölge güvenliğini tehdit eden bu amansız çatışmanın sona erip ermediğini merak eden milyonlarca kişi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, gerçekten savaş bitti mi ve İran bu ateşkesi hangi şartlarda kabul etti?

Kısa ve net cevap: Evet, 8 Nisan 2026 itibarıyla İran, İsrail ve ABD arasında bir ateşkes süreci resmen başlamış durumdadır! İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından alınan karar doğrultusunda çatışmalar durdurulmuş ve İran cephesi bu durumu bir "zafer" olarak ilan etmiştir. Ancak uzmanlar, bu ateşkesin kalıcı bir barış antlaşması olmaktan ziyade, şu an için çatışmaları durduran bir "bekleme süreci" olduğunun altını çizmektedir.

Ateşkesin sağlanmasında başrol oynayan ve geçtiğimiz günlerde İran'daki kurtarma operasyonlarını Oval Ofis'ten yöneten ABD Başkanı Donald Trump, sağlanan mutabakatın ardından sessizliğini bozdu. Trump yaptığı açıklamada ateşkesi doğrulayarak, "İran nükleer silah sahibi olmayacaklarına dair anlaşmaya vardı" ifadelerini kullandı ve bu gelişmeyi Orta Doğu için yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi.

Kısa vadede büyük bir felaketi önleyen bu ateşkesin kalıcı olup olmayacağı ise masadaki kritik maddelere bağlı. Bölge uzmanı Dr. Serhan Afacan, sürecin çok dinamik olduğunu belirterek "Ben savaşın bittiğini düşünüyorum. Ancak süreç savrulabilir" yorumunda bulundu.

İran cephesi ise Devrim Muhafızları Ordusu'nu ikna etmek ve süreci bir "geri adım" olarak göstermemek için masaya çok net bir şart koydu:

15 Gün Şartı: İran'a göre savaşın tamamen bitmesi ve sonraki saldırıları önlemeye yönelik adımların önümüzdeki iki hafta (15 gün) içinde netleşmesi gerekiyor. Bu süre zarfında koşullar tam anlamıyla sağlanmazsa, İran bu durumu bir geri adım olarak kabul etmeyip misilleme hakkını saklı tutuyor.

Devrim Muhafızları'nın Mesajı: Sahadaki operasyonel baskının bir sonucu olarak bu ateşkesin sağlandığını savunan Devrim Muhafızları, nihai zafere kadar teyakkuzda kalacaklarını duyurdu.

Sonuç olarak; silahlar şimdilik sustu ve diplomasi masası kuruldu. Önümüzdeki 15 günlük kritik süreç, 2026 İran Savaşı'nın tamamen bitip bitmediğini belirleyecek.