Haber Tarihi: 08 Nisan 2026 17:03 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 17:03

Savaş bitti mi? İran ateşkesi kabul etti mi?

Orta Doğu'da 28 Şubat 2026 tarihinde patlak veren ve tüm dünyayı nükleer bir felaketin eşiğine getiren "2026 İran Savaşı"nda bugün peş peşe tarihi gelişmeler yaşanıyor! Haftalardır süren karşılıklı füzeler, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve küresel piyasaları altüst eden krizin ardından tüm dünyanın gözü kulağı bugün gelen ateşkes haberlerine çevrildi. Arama motorlarında "Savaş bitti mi? İran ateşkesi kabul etti mi, Orta Doğu'da barış sağlandı mı?" sorguları fırtınalar koparırken, hem Washington hem de Tahran cephesinden arka arkaya flaş açıklamalar geldi. İşte dünyayı derin bir nefes aldıran o kritik ateşkes kararının perde arkası ve masadaki şartlar...

Küresel ekonomiyi ve bölge güvenliğini tehdit eden bu amansız çatışmanın sona erip ermediğini merak eden milyonlarca kişi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, gerçekten savaş bitti mi ve İran bu ateşkesi hangi şartlarda kabul etti?
İRAN ATEŞKESİ KABUL ETTİ Mİ? (8 NİSAN 2026 SON DURUM)
Kısa ve net cevap: Evet, 8 Nisan 2026 itibarıyla İran, İsrail ve ABD arasında bir ateşkes süreci resmen başlamış durumdadır! İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından alınan karar doğrultusunda çatışmalar durdurulmuş ve İran cephesi bu durumu bir "zafer" olarak ilan etmiştir. Ancak uzmanlar, bu ateşkesin kalıcı bir barış antlaşması olmaktan ziyade, şu an için çatışmaları durduran bir "bekleme süreci" olduğunun altını çizmektedir.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: "NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMAYACAKLAR"
Ateşkesin sağlanmasında başrol oynayan ve geçtiğimiz günlerde İran'daki kurtarma operasyonlarını Oval Ofis'ten yöneten ABD Başkanı Donald Trump, sağlanan mutabakatın ardından sessizliğini bozdu. Trump yaptığı açıklamada ateşkesi doğrulayarak, "İran nükleer silah sahibi olmayacaklarına dair anlaşmaya vardı" ifadelerini kullandı ve bu gelişmeyi Orta Doğu için yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi.

SAVAŞ TAMAMEN BİTTİ Mİ? (UZMAN YORUMLARI VE İRAN'IN ŞARTI)
Kısa vadede büyük bir felaketi önleyen bu ateşkesin kalıcı olup olmayacağı ise masadaki kritik maddelere bağlı. Bölge uzmanı Dr. Serhan Afacan, sürecin çok dinamik olduğunu belirterek "Ben savaşın bittiğini düşünüyorum. Ancak süreç savrulabilir" yorumunda bulundu.

İran cephesi ise Devrim Muhafızları Ordusu'nu ikna etmek ve süreci bir "geri adım" olarak göstermemek için masaya çok net bir şart koydu:

15 Gün Şartı: İran'a göre savaşın tamamen bitmesi ve sonraki saldırıları önlemeye yönelik adımların önümüzdeki iki hafta (15 gün) içinde netleşmesi gerekiyor. Bu süre zarfında koşullar tam anlamıyla sağlanmazsa, İran bu durumu bir geri adım olarak kabul etmeyip misilleme hakkını saklı tutuyor.

Devrim Muhafızları'nın Mesajı: Sahadaki operasyonel baskının bir sonucu olarak bu ateşkesin sağlandığını savunan Devrim Muhafızları, nihai zafere kadar teyakkuzda kalacaklarını duyurdu.

Sonuç olarak; silahlar şimdilik sustu ve diplomasi masası kuruldu. Önümüzdeki 15 günlük kritik süreç, 2026 İran Savaşı'nın tamamen bitip bitmediğini belirleyecek.

Diğer Haberler

Recep Durul'dan Selçuk İnan'a övgü Kocaelispor Recep Durul'dan Selçuk İnan'a övgü
Savaş bitti mi? İran ateşkesi kabul etti mi? Gündem Savaş bitti mi? İran ateşkesi kabul etti mi?
Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması! Kocaelispor Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!
Jose Mourinho'nun geleceği için açıklama! Benfica Jose Mourinho'nun geleceği için açıklama!
Rafael Van der Vaart'tan Vinicius'a eleştiri! Real Madrid Rafael Van der Vaart'tan Vinicius'a eleştiri!
Vanspor FK, play-off için umutlarını sürdürdü Spor Toto 1. Lig Vanspor FK, play-off için umutlarını sürdürdü
Euphoria 3. sezon ne zaman? Yeni sezon yayın tarihi Gündem Euphoria 3. sezon ne zaman? Yeni sezon yayın tarihi
2026 Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2026-2027 Gündem 2026 Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2026-2027
Juventus'ta Spalletti için geri sayım Juventus Juventus'ta Spalletti için geri sayım
Daha fazla göster
