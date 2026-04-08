08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
0-223'
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-038'
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
0-023'

Okan Buruk'tan ilk 11 tercihi için açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı öncesi konuştu.

calendar 08 Nisan 2026 19:39 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 19:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"DEĞERLİ BİR TEKNİK ADAMI KAYBETTİK"

Konuşmasına hayatını kaybeden teknik adamı anarak başlayan Okan Buruk, "Dünya futbolu için değerli, önemli bir teknik adamı kaybettik. İlk geldiği sezon Mircea Lucescu ile çalışmıştım. Lucescu futbolla yaşayan biriydi. Kader onu son maçına Türkiye'de çıkarttı. Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

İLK 11 TERCİHİ İÇİN AÇIKLAMA

Maç öncesi kadro durumuna değinen Buruk, "Önemli bir maça çıkıyoruz. Cumartesi maça çıktık. Çok çabuk toparlanıp maça çıkmamız gerekiyordu. Yunus Akgün'ün, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı vardı. Barış 11'de, Yunus'un ağrıları vardı, son idmana çıkamadı. Lucas Torreira'nın ağrıları vardı geçen maçta. Gabriel Sara'nın bir sakatlığı vardı, dün antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Kadroya aldık. Noa Lang'ın elinde ağrısı vardı. Temaslı bir maç olacak. Göztepe fizikli bir takım. Lang'ın da geçen haftaki iyi niyeti, oynamak istemesi önemli ama bugün çok temaslı bir maç olacak, o yüzden başlatmadık." dedi.

"GEÇİŞLERE DİKKAT ETMELİYİZ"

Rakibin oyun yapısına dikkat çeken deneyimli teknik adam, "İyi başlayacak, devam edecek, iyi bitirecek bir kadroya sahibiz. Barış'ın hızı ve hareketliliği önemli. Son maç ön alan baskısı yapmadılar ama geçen seneye bakınca yüzde yüz çıktılar, geçen hafta kendi sahalarında beklediler. Oyunun gidişatına göre göreceğiz. Top bizdeyken sahaya doğru yayılamamamız, güvenli olmamamız Trabzon'da kötü sonuca neden oldu. Top kaybı yapmamak gerekiyor. Geçen hafta çok fazla geçiş yedik. Göztepe de çok iyi geçiş yapıyor, direkt oyun oynuyor. Bunu yapmamamız gerekiyor. Topa daha doğru sahip olursak pozisyon bulacağımızı biliyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 64 20 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 32 21 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

