07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Fenerbahçe'de Asensio'nun yokluğunda A ve B planı!

Domenico Tedesco, Kayseri deplasmanı için kadro güncellemesi yapıyor. Fred'i 10 numarada deneyen Fenerbahçe'nin genç hocasının diğer düşüncesi de Talisca'yı merkeze çekerek Sidiki Cherif'i forvete koymak.

calendar 08 Nisan 2026 07:47 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 07:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığı, teknik heyeti alternatif arayışına itti.

Beşiktaş derbisinde daha ilk yarım saat dolmadan oyundan çıkmak zorunda kalan İspanyol yıldızın, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında forma giymesi beklenmiyor. Kadıköy'deki Rizespor karşılaşması için durumu ise belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, Asensio'nun yokluğunda iki farklı senaryo üzerinde duruyor.

A PLANI: DERBİDE OLDUĞU GİBİ FRED

Tedesco, Fred'i daha ofansif bir rolde değerlendirmeye hazırlanıyor. Brezilyalı oyuncunun 10 numara pozisyonunda görev alması en güçlü ihtimal. Orta sahadaki dengeyi bozmak istemeyen teknik heyet, Guendouzi-Kante ikilisinin derbideki performansından oldukça memnun. Bu nedenle sistemin merkezine dokunmadan çözüm üretmek hedefleniyor. Beşiktaş derbisinde de Asensio çıkınca yerine Fred girmişti.

B PLANI: TALİSCA MERKEZE, CHERİF İLERİYE

Alternatif senaryoda ise Sidiki Cherif'in forvete geçmesi, Anderson Talisca'nın ise doğal pozisyonu olan 10 numarada görev alması planlanıyor. Bu varyasyon, hücum hattında daha direkt ve fizik gücü yüksek bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Samandıra'da hafta boyunca yapılacak antrenmanlar belirleyici olacak. Teknik ekibe yakın kaynaklara göre Fred, ilk plan için önde görünüyor. 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.