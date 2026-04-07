Fenerbahçe Beko üst üste 4. mağlubiyetini aldı

EuroLeague'in 36. haftasında Hapoel Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.



Bulgaristan'da oynanan müsabakayı Hapoel Tel Aviv, 95-80 kazandı.



Bu sonuçla Fenerbahçe Beko üst üste 4., toplamda ise ligdeki 13. mağlubiyetini alırken; Hapoel Tel Aviv ise bir maçı eksik 22. galibiyetini aldı.



Sarı lacivertliler, EuroLeague'deki gelecek maçında Real Madrid'i ağırlayacak.



Arena 8888 Sofya'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde bitiren Hapoel IBI, devre arasına da 51-38 önde gitti. Üçüncü periyodu da 75-56 önde geçen İsrail ekibi, müsabakadan 95-80 galip ayrıldı.



Hapoel IBI'de Daniel Oturu 23, Elijah Bryant da 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin'in 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.







