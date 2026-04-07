07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
0-1DA
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-0DA
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-2DA

Fenerbahçe Beko üst üste 4. mağlubiyetini aldı

EuroLeague'in 36. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko Hapoel Tel Aviv'e 95-80 mağlup oldu.

calendar 07 Nisan 2026 18:58 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 21:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'in 36. haftasında Hapoel Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Bulgaristan'da oynanan müsabakayı Hapoel Tel Aviv, 95-80 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko üst üste 4., toplamda ise ligdeki 13. mağlubiyetini alırken; Hapoel Tel Aviv ise bir maçı eksik 22. galibiyetini aldı.

Sarı lacivertliler, EuroLeague'deki gelecek maçında Real Madrid'i ağırlayacak.

Arena 8888 Sofya'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde bitiren Hapoel IBI, devre arasına da 51-38 önde gitti. Üçüncü periyodu da 75-56 önde geçen İsrail ekibi, müsabakadan 95-80 galip ayrıldı.

Hapoel IBI'de Daniel Oturu 23, Elijah Bryant da 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin'in 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

 

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
