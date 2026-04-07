07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1DA
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon belli oldu!

2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ziraat Bankkart, Galatasaray HDİ Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

calendar 07 Nisan 2026 20:27 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 20:52
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart kupa için sahaya çıktı.

ESTÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Ziraat Bankkart 3-0 kazanarak organizasyonda mutlu sona ulaştı.

Salon: ESTÜ Spor Salonu

Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, İsmail Yıldırım

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar (Caner Ergül, Hasan Yeşilbudak, Wright, Hacı Şahin, Gökçen Yüksel, Alonso, Can Koç)

Setler: 25-21, 25-12, 25-19

Süre: 81 dakika

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
