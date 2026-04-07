Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon belli oldu!

2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart kupa için sahaya çıktı.
ESTÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Ziraat Bankkart 3-0 kazanarak organizasyonda mutlu sona ulaştı.
Salon: ESTÜ Spor Salonu
Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, İsmail Yıldırım
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar (Caner Ergül, Hasan Yeşilbudak, Wright, Hacı Şahin, Gökçen Yüksel, Alonso, Can Koç)
Setler: 25-21, 25-12, 25-19
Süre: 81 dakika
