07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1DA
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Cansu Özbay'dan kırmızı kart açıklaması

Vakıfbank'ta Cansu Özbay ve Marina Markova, Fenerbahçe müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Nisan 2026 20:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabının ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenen VakıfBank'ta oyunculardan Cansu Özbay, zorlu rakipleri karşısında net bir galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Deplasmanda Fenerbahçe maçlarının zorlu geçtiğini belirten Cansu, "Bence bugün ilk setten son sete kadar sahada baskın bir VakıfBank vardı. Bunun için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu kadar iyi oyunculara karşı oynamak ve 3-0 kazanabilmek hiçbir zaman kolay değil. Bence ikinci set kırılma anıydı. İnanılmaz bir mücadele vardı. Bu üçüncü sete daha rahat başlamamızı sağladı ama play-off'larda ilk maç bir şey ifade etmiyor. Kupayı alabilmemiz için kazanmamız gereken 2 maç daha var. Herkesi tebrik ediyorum. Bir sonraki maça tüm taraftarımızı bekliyorum. Eminim çok güzel bir maç olacak. Fenerbahçe bambaşka bir şekilde hazırlanıp gelecektir. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapacağız. Zorlu maçlar bizi bekliyor, umarım kazanan taraf biz oluruz. " diye konuştu.

Deneyimli pasör, üçüncü sette yaşanan gerginlikten dolayı üzgün olduğunu dile getirerek, "Ben kırmızı kart görünce sayı karşı tarafa gitti. Ben sayı aldıktan sonra dönüp sevinince, hakeme bakarak sevinmiş gibi oldum. O da bana kırmızı kart çıkarttı. Yapabileceğim bir şey yok, kendisine saygı duyuyorum. Önemli olan kazanmaktı." şeklinde görüş belirtti.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.