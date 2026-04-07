07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Mircea Lucescu'dan üzücü haberler

Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada Lucescu'nun çoklu felç geçirdiği ve birçok damar tıkanıklığı olduğunu duyurdu.

calendar 07 Nisan 2026 16:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Mircea Lucescu'nun son durumu hakkında Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Mircea Lucescu, bugün kapsamlı bir tomografi taramasından geçirildi. Hastayı tedavi eden doktorlar durumu ayrıntılı olarak incelemiş ve aileye bilgi vermiştir. Tomografi incelemesinde çok sayıda iskemik serebral inme belirtisi ve pulmoner tromboemboli odakları saptanmıştır; Lucescu, hastanedeki multidisipliner ekibin sıkı gözetimi altında kalacaktır." denildi.

Romanya basınında yer alan haberlerde; Lucescu'nun çoklu felç geçirdiği ve pulmoner tromboemboli odakları (EN: Yaşamı tehdit eden ciddi bir akut damar tıkanıklığı.) olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Lucescu, 3 Nisan Cuma sabahı, Bükreş Üniversite Hastanesinden taburcu edileceği sırada kalp krizi geçirdi. Bükreş Üniversitesi Hastanesi, Mircea Lucescu'nun durumunun Cumartesi akşamı kötüleştiğini ve eski milli takım teknik direktörünün tekrar Yoğun Bakım'a kaldırıldığını duyurdu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
