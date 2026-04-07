Adis Jahovic: 'Icardi oynasın, Göztepe için daha iyi'

Süper Lig'in unutulmaz golcülerinden Adis Jahovic, Göztepe - Galatasaray maçı öncesi konuştu. Eski hocası Okan Buruk'a övgüler yağdıran Jahovic; Icardi, Osimhen ve yerli santrfor eksikliği hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Göztepe'nin son dönemdeki performansını değerlendiren Adis Jahovic, sarı-kırmızılı ekibin disiplinli oyununa dikkat çekti.
Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Adis Jahovic, "Göztepe ikinci devrede biraz düşüş yaşadı, 6-7 maç galibiyet alamadılar ama en son deplasmanda kazandılar. Takım disiplin ve taktik olarak çok iyi oynuyor. Stoilov bence mükemmel bir hoca; takıma hırs, kontratak ve koşu kalitesi kattı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra daha fazla enerjiye sahip ve fizik olarak daha hazır. Ama Göztepe Stadı kolay değil, ben her zaman 'Cehenneme hoş geldin' diyorum. Göztepe taraftarı futbolcuya müthiş enerji veriyor. Galatasaray burada kolay puan alamaz. Osimhen'in olmaması Galatasaray için bir eksik ama Göztepe deplasmanında kazanmak öyle düşündükleri kadar kolay olmayacak."
"Okan Buruk için sahada ölürsün"
Eski teknik direktörü Okan Buruk ile olan anılarını paylaşan tecrübeli isim, Buruk'un oyuncu yönetimindeki başarısını vurguladı:
"Okan Hoca beni Rusya'da oynarken istedi, önce Sivas için konuştuk ama olmadı. Sonra Göztepe'ye gelince aradı, 'Geliyor musun?' dedi, ben de kabul ettim. Okan Hoca futbolu çok iyi anlıyor, antrenmanları çok güzel. Ama en önemli özelliği sana öyle bir sevgi ve güven veriyor ki, sahada kafanı kramponların altına koyabilirsin, onun için ölürsün. Göztepe'den ayrıldığında bütün tesis, bütün oyuncular onun için ağladı, o kadar sevilen bir adamdır. Sahada babasını bile tanımaz, hırslıdır ama dışarıda mükemmel bir insandır. Icardi, Osimhen gibi yıldızlarla çalışmak zordur ama Okan Hoca onlara o sevgiyi verdiği için hepsi %100'ünü veriyor."
"Icardi oynarsa Göztepe için daha iyi"
Kritik mücadele öncesi Galatasaray'ın forvet hattını kıyaslayan Jahovic, şaşırtıcı bir tespitte bulundu:
"Maçta Icardi oynasın, çünkü ben Göztepeliyim ve bu bizim için daha iyi olur. Icardi çok büyük bir yıldız, ceza sahasında nereye vuracağını çok iyi biliyor ama son zamanlarda formsuz, belki biraz kilo da almış olabilir. Icardi oynarsa Göztepe stoperlerinin onu tutması daha kolay olur. Ama Osimhen ve Barış Alper oynarsa Göztepe'yi daha çok zorlarlar."
"Osimhen baskı yapıyor, koşuyor"
Güncel piyasa değerleri ve oyuncu kaliteleri üzerine sert eleştirilerde bulunan Jahovic, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Osimhen'i takip ediyorum; 75 milyon Euro'luk oyuncu ama bir driblingini, bağlantı pasını görmedim. Sadece baskı yapıyor, koşuyor ve vuruyor. Benim Türkiye'de attığım 100 golün hepsi teknik vuruştur, sert vuruş değil. Eski forvetler; Drogba, Eto'o, Sörloth, Muriqi ve Burak Yılmaz başkaydı. Osimhen'in ve güncel santrforların 75-100 milyon Euro olduğu dönemde Ronaldo Nazario olsaydı 500 milyon Euro ederdi. Şimdi Türkiye'de yerli forvet yetişmiyor, milli takımda forvet yok, bu büyük bir problem."
"Favori hocam Sergen Yalçın"
Çalıştığı teknik adamlar arasında sistemine en uygun ismi açıklayan Adis Jahovic, "Okan Hoca'nın üzerimde çok etkisi var ama benim futbol sistemime, forvet anlayışıma en çok oturan hoca Sergen Yalçın'dır. Sergen Hoca'nın sistemini ve antrenmanlarını çok beğendim. Kariyerimde en iyi iki hoca benim için Okan Buruk ve Sergen Yalçın'dır." diyerek sözlerini noktaladı.
Göztepe'nin son dönemdeki performansını değerlendiren Adis Jahovic, sarı-kırmızılı ekibin disiplinli oyununa dikkat çekti.
Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Adis Jahovic, "Göztepe ikinci devrede biraz düşüş yaşadı, 6-7 maç galibiyet alamadılar ama en son deplasmanda kazandılar. Takım disiplin ve taktik olarak çok iyi oynuyor. Stoilov bence mükemmel bir hoca; takıma hırs, kontratak ve koşu kalitesi kattı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra daha fazla enerjiye sahip ve fizik olarak daha hazır. Ama Göztepe Stadı kolay değil, ben her zaman 'Cehenneme hoş geldin' diyorum. Göztepe taraftarı futbolcuya müthiş enerji veriyor. Galatasaray burada kolay puan alamaz. Osimhen'in olmaması Galatasaray için bir eksik ama Göztepe deplasmanında kazanmak öyle düşündükleri kadar kolay olmayacak."
"Okan Buruk için sahada ölürsün"
Eski teknik direktörü Okan Buruk ile olan anılarını paylaşan tecrübeli isim, Buruk'un oyuncu yönetimindeki başarısını vurguladı:
"Okan Hoca beni Rusya'da oynarken istedi, önce Sivas için konuştuk ama olmadı. Sonra Göztepe'ye gelince aradı, 'Geliyor musun?' dedi, ben de kabul ettim. Okan Hoca futbolu çok iyi anlıyor, antrenmanları çok güzel. Ama en önemli özelliği sana öyle bir sevgi ve güven veriyor ki, sahada kafanı kramponların altına koyabilirsin, onun için ölürsün. Göztepe'den ayrıldığında bütün tesis, bütün oyuncular onun için ağladı, o kadar sevilen bir adamdır. Sahada babasını bile tanımaz, hırslıdır ama dışarıda mükemmel bir insandır. Icardi, Osimhen gibi yıldızlarla çalışmak zordur ama Okan Hoca onlara o sevgiyi verdiği için hepsi %100'ünü veriyor."
"Icardi oynarsa Göztepe için daha iyi"
Kritik mücadele öncesi Galatasaray'ın forvet hattını kıyaslayan Jahovic, şaşırtıcı bir tespitte bulundu:
"Maçta Icardi oynasın, çünkü ben Göztepeliyim ve bu bizim için daha iyi olur. Icardi çok büyük bir yıldız, ceza sahasında nereye vuracağını çok iyi biliyor ama son zamanlarda formsuz, belki biraz kilo da almış olabilir. Icardi oynarsa Göztepe stoperlerinin onu tutması daha kolay olur. Ama Osimhen ve Barış Alper oynarsa Göztepe'yi daha çok zorlarlar."
"Osimhen baskı yapıyor, koşuyor"
Güncel piyasa değerleri ve oyuncu kaliteleri üzerine sert eleştirilerde bulunan Jahovic, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Osimhen'i takip ediyorum; 75 milyon Euro'luk oyuncu ama bir driblingini, bağlantı pasını görmedim. Sadece baskı yapıyor, koşuyor ve vuruyor. Benim Türkiye'de attığım 100 golün hepsi teknik vuruştur, sert vuruş değil. Eski forvetler; Drogba, Eto'o, Sörloth, Muriqi ve Burak Yılmaz başkaydı. Osimhen'in ve güncel santrforların 75-100 milyon Euro olduğu dönemde Ronaldo Nazario olsaydı 500 milyon Euro ederdi. Şimdi Türkiye'de yerli forvet yetişmiyor, milli takımda forvet yok, bu büyük bir problem."
"Favori hocam Sergen Yalçın"
Çalıştığı teknik adamlar arasında sistemine en uygun ismi açıklayan Adis Jahovic, "Okan Hoca'nın üzerimde çok etkisi var ama benim futbol sistemime, forvet anlayışıma en çok oturan hoca Sergen Yalçın'dır. Sergen Hoca'nın sistemini ve antrenmanlarını çok beğendim. Kariyerimde en iyi iki hoca benim için Okan Buruk ve Sergen Yalçın'dır." diyerek sözlerini noktaladı.