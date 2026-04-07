07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Galatasaray kenetlendi: "Derbiyi bırak, Göztepe'ye bak"

Trabzonspor'a kaybederek şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, gözünü Göztepe ile deplasmanda oynayacağı erteleme maçına çevirdi. Kenetlenen Cim Bom, İzmir'den 3 puanla dönerek avantajını korumaya çalışacak.

calendar 07 Nisan 2026 08:27
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Galatasaray, milli ara öncesinde Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 7 puanlık fark atmıştı. Ancak Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Aslan, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ı yenmesinin ardından kredisini kaybetti.

Fark maç eksiğiyle 1 puana indi ve Aslan'ın önünde kritik bir Göztepe deplasmanı var. Teknik direktör Okan Buruk oyuncularına bir motivasyon konuşması yaptı. İplerin hala ellerinde olduğunu kaydederek Göztepe mücadelesinden mutlaka 3 puanla ayrılmaları gerektiğini söyledi.

ÜST ÜSTE TOPLANTILAR

Galatasaraylı futbolcular da Trabzonspor'a karşı kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediklerini kabul etti.

Maç sonu soyunma odasında bir toplantı yapan oyuncular, Kemerburgaz'da da kendi aralarında bir araya geldi. Sezonun bu bölümünde hata yapmamaları gerektiğini belirtip herkesin birbiri için mücadele etmesi konusunda söz verdiler.

Icardi, Günay, Davinson, Torreira gibi yıldızlar, 4 sene üst üste şampiyonluk için herkesin elini taşın altına koymasını söylediler.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
