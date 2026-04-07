Galatasaray kenetlendi: 'Derbiyi bırak, Göztepe'ye bak'

Galatasaray, milli ara öncesinde Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 7 puanlık fark atmıştı. Ancak Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Aslan, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ı yenmesinin ardından kredisini kaybetti.
Fark maç eksiğiyle 1 puana indi ve Aslan'ın önünde kritik bir Göztepe deplasmanı var. Teknik direktör Okan Buruk oyuncularına bir motivasyon konuşması yaptı. İplerin hala ellerinde olduğunu kaydederek Göztepe mücadelesinden mutlaka 3 puanla ayrılmaları gerektiğini söyledi.
ÜST ÜSTE TOPLANTILAR
Galatasaraylı futbolcular da Trabzonspor'a karşı kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediklerini kabul etti.
Maç sonu soyunma odasında bir toplantı yapan oyuncular, Kemerburgaz'da da kendi aralarında bir araya geldi. Sezonun bu bölümünde hata yapmamaları gerektiğini belirtip herkesin birbiri için mücadele etmesi konusunda söz verdiler.
Icardi, Günay, Davinson, Torreira gibi yıldızlar, 4 sene üst üste şampiyonluk için herkesin elini taşın altına koymasını söylediler.
