Artık varlığı dert: Mauro Icardi!

Attığı gollerle Galatasaray'da tarih yazan Mauro Icardi, hazin sona doğru koşar adım gidiyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un Osimhen'in yokluğunda görev verdiği Icardi, Kocaeli, Konya ve son olarak Trabzonspor maçlarında sahada yürüdü. Cimbom, 3 maçı da kaybetti.
Trabzon'da kredisini tüketen tangocuyla başlayan "Aşkın olayım" şarkısının artık stadyum hoparlörlerinden çalması çok zor...
Okan Buruk, Icardi'ye sezonun geride kalan bölümünde 11'de şans vermeyi düşünmüyor.
BU SEZON 40 MAÇTA 15 GOL 2 ASİST
Mauro Icardi, bu sezon oynadığı 40 resmi maçta 15 gol atıp 2 asist yaptı. Arjantinli forvetin, 15 golünün 13'ünü ligde attı.
