07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Artık varlığı dert: Mauro Icardi!

Milli aradaki izinden geç dönen ve Trabzonspor deplasmanında yetersiz bir futbol sergileyen Icardi, bardağı taşırdı. Golcü futbolcunun yeni adresi Göztepe maçıyla birlikte yedek kulübesi...

calendar 07 Nisan 2026 09:15
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Attığı gollerle Galatasaray'da tarih yazan Mauro Icardi, hazin sona doğru koşar adım gidiyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un Osimhen'in yokluğunda görev verdiği Icardi, Kocaeli, Konya ve son olarak Trabzonspor maçlarında sahada yürüdü. Cimbom, 3 maçı da kaybetti.

Trabzon'da kredisini tüketen tangocuyla başlayan "Aşkın olayım" şarkısının artık stadyum hoparlörlerinden çalması çok zor...

Okan Buruk, Icardi'ye sezonun geride kalan bölümünde 11'de şans vermeyi düşünmüyor.

BU SEZON 40 MAÇTA 15 GOL 2 ASİST

Mauro Icardi, bu sezon oynadığı 40 resmi maçta 15 gol atıp 2 asist yaptı. Arjantinli forvetin, 15 golünün 13'ünü ligde attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
