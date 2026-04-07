N'Golo Kante'den derbide fark yaratan performans

Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, Beşiktaş derbisinde orta sahada oldukça etkili bir performans ortaya koydu.

calendar 07 Nisan 2026 08:12
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını yeniden güçlendirdi. Sarı-lacivertli takımın yıldızı N'Golo Kante'nin sergilediği harika performans ise hâlâ taraftarların dilinde...

KANTE DAMGA VURDU

Derbide Beşiktaş kalecisi Ersin önemli kurtarışlar yaptı, Fenerbahçeli Nene penaltı kazandırdı, Kerem galibiyeti getiren golü attı. Ancak dev maça damgasını vuran isim N'Golo Kante oldu.

KOŞU MESAFESİ

Fransız yıldızın gösterişsiz ancak harika yakın performansı, 90 dakika sonunda istatistiklere net şekilde yansıdı. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11 bin 440 metre ile sahanın en çok koşan futbolcusu oldu.

ORTA SAHAYI DOMİNE ETTİ

Kante, 58 pas denemesinin 49'unda isabet sağladı, 1 şut pası verdi. Fransız yıldız oyunun savunma bölümünde ise 8 top çaldı, 10 sahipsiz top kazandı, 4 pas arası yaptı ve 3 atak uzaklaştırdı. Orta sahayı adeta domine eden Kante'nin belki de en çarpıcı istatistiği, girdiği 17 ikili mücadelenin 12'sini kazanması oldu.

3 OYUNCUYA BEDEL

Beşiktaş'ın derbiye ilk 11'de başlayan 3 orta saha oyuncusu Ndidi, Asllani ve Orkun'un toplam ikili mücadele kazanma sayısı, Kante'nin tek başına kazandığına eşit oldu.

ZİRVEYE ÇIKTI

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, transferi sonrası her geçen hafta artırmaya başladığı performansını derbide tam anlamıyla zirveye çıkarmayı başardı. Kante, Kayseri'de de Domenico Tedesco'nun büyük kozlarından biri olacak.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
