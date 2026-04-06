İspanya ekiplerinden Atletico Madrid, Atalanta forması giyen Brezilyalı orta saha Ederson için harekete geçti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Madrid temsilcisi, Brezilyalı orta saha için ilk resmi teklifini kısa süre içinde sunmaya hazırlanıyor.
BEKLENTİ 50 MİLYON EURO
Atletico Madrid'in Atalanta'ya sunacağı teklifin 35 milyon euro + 3 milyon euro bonus şeklinde olacağı öğrenildi. Ancak İtalyan ekibinin oyuncu için beklentisi 50 milyon euro seviyesinde.
ANLAŞMA TAMAM
Öte yandan Atletico Madrid'in oyuncu cephesinde önemli bir mesafe kat ettiği belirtiliyor. 25 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı ve oyuncunun yıllık 5 milyon euro maaş ile birlikte 2 milyon euro imza parası alacağı ifade edildi.
26 yaşındaki Brezilyalı yıldız Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almıştı.
PERFORMANSI
Bu sezon Atalanta formasıyla 34 maça çıkan Ederson, 2 gol kaydetti.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Real Madrid'de Kylian Mbappe tepkisi!
-
9
İlker Yağcıoğlu'ndan derbi sonrası şampiyonluk iddiası
-
8
Sacha Boey yerine transfer!
-
7
MHK'nin eğitmenlerinden derbideki penaltı için rapor!
-
6
Galatasaray'da 3 oyuncuya neşter!
-
5
Tüpraş Stadyumu'nda tepki pankartı!
-
4
Noa Lang'tan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
-
3
Asensio'nun durumu; ilk MR'da görüntü yok
-
2
Nihat Kahveci: "Temas var, penaltıya yakınım"
-
1
Süper Lig Puan Durumu ve kalan maçlar!
- 20:24 Atletico Madrid'den Ederson hamlesi!
- 20:01 Hentbolda 50. Yıl Federasyon Kupası'nın kura çekimi yapıldı
- 19:52 Mert Hakan Yandaş'tan duygusal mesaj!
- 19:12 Kenan Yıldız, "Serie A'da mart ayının yükselen yıldızı" ödülünü aldı!
- 19:00 Kars'ta kayak ve snowboard kursları tamamlandı
- 18:51 Sivasspor'a Emirhan'dan kötü haber geldi
- 18:41 Okan Buruk'tan Konsantrasyon mesajı!
- 18:09 Mustafa Gürsel: ''Sizi stada bekliyoruz''
- 17:53 Atalanta üç gol ile güldü, iddiasını sürdürdü
- 17:51 Hoffenheim'den Ozan Kabak kararı!
- 17:48 Kupa Voley'de ilk finalist belli oldu
- 17:13 Trendyol 1. Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı
- 16:51 İşte erteleme maçlarının hakemleri
- 16:46 Vaclav Cerny'den penaltı tepkisi: "İğrenç"
- 16:35 MHK'nin eğitmenlerinden derbideki penaltı için rapor!
- 16:27 Bayern Münih'e Harry Kane'den iyi haber
- 16:23 Jari Litmanen, 55 yaşında futbola geri döndü!
- 16:11 34. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası tamamlandı
- 15:58 Galatasaray'da plan: Bernardo Silva için transfer tarihi
- 15:44 En-Nesyri için sürpriz veda gelişmesi
- 15:44 Udinese ile Como golsüz berabere kaldı!
- 15:17 Edoardo Bove'den Jose Mourinho itirafı!
- 14:58 İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!
- 14:45 Manisa filesinde Sultanlar Ligi coşkusu
- 14:42 Egeliler için 3'üncü Lig'de hayati 180 dakika
- 14:27 Vinicius Junior'dan yeni sözleşme açıklaması
- 14:09 Süper Lig'in dibi yanıyor!
- 14:08 Cooper Flagg NBA'i salladı: 3 günde 96 Sayı, LeBron'a karşı tarih yazdı
- 14:05 Manisa FK, Pendikspor'u ağırlayacak
- 13:56 Altay, kümede kalmanın eşiğinde
- 13:54 Maç sırasında kalp krizi geçiren Mehmet Bebe toprağa verildi
- 13:49 Giannis'ten Bucks'a sert mesaj: "Tokat yemiş gibiyim..."
- 13:43 Aliağa Petkimspor diken üstünde
- 13:37 Bucks, Doc Rivers ile yollarını ayırabilir
- 13:35 Brown: "MIP ödülünü Queta hak ediyor"
- 13:34 Antoine Semenyo'den Rayan Cherki'ye büyük övgü
- 13:34 Blazers, yeni sahiplik döneminde koç arayışına hız verdi
- 13:33 Doncic, iyileşme sürecini hızlandırmak için Avrupa'da özel tedavi arayacak
- 13:33 Karşıyaka, finaller öncesi formda
- 13:28 Göztepe'de Hande Naz'dan imza
- 13:21 Balıkesirspor, Play-Off'a abone oldu!
- 13:20 Yazın en büyük transferlerinden biri olabilir: Vinicius kararı bekleniyor
- 13:15 JR. NBA - BİDEV Türkiye Ligi'nde şampiyon belli oldu!
- 13:12 Alt liglerin play-off tarihleri açıklandı
- 13:12 Sacha Boey yerine transfer!
- 12:54 Tüpraş Stadyumu'nda tepki pankartı!
- 12:40 Manuel Ugarte için 40 milyon euro
- 12:38 Çorum FK, evinde Bodrum FK ile karşılaşacak!
- 12:35 Ka Ying Rising tarih yazmaya devam ediyor
- 12:32 Antalyaspor 5 hafta sonra kazandı!
- 12:21 Marius Sumudica'dan Mircea Lucescu için açıklama
- 12:13 Asensio'nun durumu; ilk MR'da görüntü yok
- 12:10 Gökhan Sazdağı, Beşiktaş taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı!
- 12:01 A Milli Kadınlar, Billie Jean King Kupası'na çıkıyor
- 11:56 Kerem Aktürkoğlu'nun en unutulmaz haftası
- 11:52 EuroLeague'de 9. ve son kez çift maç haftası başlıyor!
- 11:46 Galatasaray, Göztepe'de çıkış arayacak
- 11:39 Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
- 11:38 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları başlıyor!
- 11:32 Mbaye Diagne, 1. Lig'de rekor peşinde
Atletico Madrid'den Ederson hamlesi!
Kenan Yıldız, "Serie A'da mart ayının yükselen yıldızı" ödülünü aldı!
Atalanta üç gol ile güldü, iddiasını sürdürdü
Hoffenheim'den Ozan Kabak kararı!
Bayern Münih'e Harry Kane'den iyi haber
Udinese ile Como golsüz berabere kaldı!
İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!
Vinicius Junior'dan yeni sözleşme açıklaması
Antoine Semenyo'den Rayan Cherki'ye büyük övgü
Yazın en büyük transferlerinden biri olabilir: Vinicius kararı bekleniyor
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|27
|20
|4
|3
|63
|20
|64
|2
|Fenerbahçe
|28
|18
|9
|1
|62
|28
|63
|3
|Trabzonspor
|28
|19
|6
|3
|55
|30
|63
|4
|Beşiktaş
|28
|15
|7
|6
|49
|32
|52
|5
|Göztepe
|27
|12
|10
|5
|32
|20
|46
|6
|Başakşehir
|28
|12
|8
|8
|44
|30
|44
|7
|Samsunspor
|27
|8
|12
|7
|31
|33
|36
|8
|Kocaelispor
|28
|9
|7
|12
|23
|32
|34
|9
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|10
|Alanyaspor
|28
|6
|14
|8
|34
|33
|32
|11
|Konyaspor
|28
|7
|10
|11
|33
|41
|31
|12
|Rizespor
|27
|7
|9
|11
|33
|38
|30
|13
|Antalyaspor
|28
|7
|7
|14
|28
|43
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|28
|6
|7
|15
|28
|39
|25
|16
|Kayserispor
|28
|4
|11
|13
|21
|50
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|28
|5
|5
|18
|26
|48
|20