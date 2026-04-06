Atletico Madrid'den Ederson hamlesi!

İspanya ekiplerinden Atletico Madrid, Atalanta forması giyen Brezilyalı orta saha Ederson için harekete geçti.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre Madrid temsilcisi, Brezilyalı orta saha için ilk resmi teklifini kısa süre içinde sunmaya hazırlanıyor.



BEKLENTİ 50 MİLYON EURO



Atletico Madrid'in Atalanta'ya sunacağı teklifin 35 milyon euro + 3 milyon euro bonus şeklinde olacağı öğrenildi. Ancak İtalyan ekibinin oyuncu için beklentisi 50 milyon euro seviyesinde.



ANLAŞMA TAMAM



Öte yandan Atletico Madrid'in oyuncu cephesinde önemli bir mesafe kat ettiği belirtiliyor. 25 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı ve oyuncunun yıllık 5 milyon euro maaş ile birlikte 2 milyon euro imza parası alacağı ifade edildi.



26 yaşındaki Brezilyalı yıldız Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almıştı.



PERFORMANSI



Bu sezon Atalanta formasıyla 34 maça çıkan Ederson, 2 gol kaydetti.



