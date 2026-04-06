Atletico Madrid'den Ederson hamlesi!

Atletico Madrid, Atalanta forması giyen orta saha oyuncusu Ederson için teklifte bulundu.

calendar 06 Nisan 2026 20:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Atletico Madrid'den Ederson hamlesi!
İspanya ekiplerinden Atletico Madrid, Atalanta forması giyen Brezilyalı orta saha Ederson için harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Madrid temsilcisi, Brezilyalı orta saha için ilk resmi teklifini kısa süre içinde sunmaya hazırlanıyor.

BEKLENTİ 50 MİLYON EURO

Atletico Madrid'in Atalanta'ya sunacağı teklifin 35 milyon euro + 3 milyon euro bonus şeklinde olacağı öğrenildi. Ancak İtalyan ekibinin oyuncu için beklentisi 50 milyon euro seviyesinde.

ANLAŞMA TAMAM

Öte yandan Atletico Madrid'in oyuncu cephesinde önemli bir mesafe kat ettiği belirtiliyor. 25 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı ve oyuncunun yıllık 5 milyon euro maaş ile birlikte 2 milyon euro imza parası alacağı ifade edildi.

26 yaşındaki Brezilyalı yıldız Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta formasıyla 34 maça çıkan Ederson, 2 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
